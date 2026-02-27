Sanremo 2026, gli ascolti della terza serata: la migliore dal 1990

La terza serata del Festival di Sanremo cresce negli ascolti rispetto alla precedente. «Sono stati 9 milioni e 543mila, pari 60,6% di share, i telespettatori che, nella media, hanno seguito la terza serata del Festival di Sanremo – si legge nella nota ufficiale Rai –. La seconda serata i telespettatori erano stati poco più di 9 milioni, pari al 59,5% di share. L'anno scorso, invece, i telespettatori nella media della terza serata furono 10,7 milioni e 800mila, pari al 59,8% di share».

Si tratta quindi del «migliore share per una terza serata del festival costruito su cinque serate. Per trovarne uno migliore bisogna risalire infatti al festival del 1990 condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, quando la terza serata ottenne 64,59% di share ma Sanremo durava quattro serate».

Tra le cause, in un Festival collocato in una fase diversa del mese di febbraio, ci sarebbe «anche l'assenza della concorrenza dei play off di Champions League, che aveva contraddistinto le prime due serate».

La prima parte della terza serata del Festival (21.45 - 23.33) ha ottenuto 12 milioni e 585mila spettatori con il 60,4% di share. La seconda parte (23.37 - 1.13) è stata seguita da 5milioni e 941mila spettatori raggiungendo il 61,3% di share.