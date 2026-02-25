Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Sanremo 2026: ecco la Top 5 dopo la prima serata

Daniele Ardenghi
Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini (l’ordine è casuale) sono stati i più votati dalla sala stampa
L'emozione di Serena Brancale - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
L'emozione di Serena Brancale - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
AA

Al termine della prima serata del Festival di Sanremo numero 76 arriva la prima classifica parziale. Dettata esclusivamente dai voti della sala stampa (ciascun giornalista accreditato poteva esprimere un voto da 1 a 10).

La classifica è parziale e solo relativamente indicativa perché sono stati annunciati solo i cinque artisti più votati, peraltro in ordine casuale. Sono: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Prima serataclassifica parzialeSanremo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario