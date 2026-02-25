Sanremo 2026: ecco la Top 5 dopo la prima serata

Al termine della prima serata del Festival di Sanremo numero 76 arriva la prima classifica parziale. Dettata esclusivamente dai voti della sala stampa (ciascun giornalista accreditato poteva esprimere un voto da 1 a 10).

La classifica è parziale e solo relativamente indicativa perché sono stati annunciati solo i cinque artisti più votati, peraltro in ordine casuale. Sono: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini.