Sanremo 2026, le pagelle della terza serata in tempo reale

Al via la terza serata del Festival di Sanremo numero 76. Tornano sul palco gli artisti che non si sono esibiti mercoledì. In programma, la finale tra le Nuove Proposte Bove-Filippacci. Ne novero degli artisti sul palco, anche il bresciano Francesco Renga.

Ecco le Nuove Proposte (giudicano sala stampa e televoto): è l’atto conclusivo della Final Four.

Angelica Bove, «Mattone»

La ballad piano e voce è composta. Brano dritto, esecuzione ordinata. Manca un po’ di sangue. Ma, forse, la cifra stilistica è proprio questa. Un mattone – come si dice nel testo – porta un peso. Ma serve a costruire…

Nicolò Filippucci , «Laguna»

Classicheggiante, ma in modo diverso. Più viva, brillante, dinamica rispetto alla canzone dell’avversaria. Entrambi i brani sono comunque di buon livello.

Angelica Bove e Nicolò Filippucci - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Vince il premio della critica (Ariston Roof e sala stampa Lucio Dalla) per le Nuove Proposte Angelica Bove. I riconoscimenti della critica non vanno di pari passo con il computo dei voti globali. Vince il Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte Nicolò Filippucci.

Maria Antonietta & Colombre, «La felicità e basta»

Altro giro, altro regalo. Come al luna park. Come al Lunapop. Resta uno dei prezzi più freschi del Festival. Altro giro, altro regalo. Non avranno picchi in classifica? L’impressione è che abbiano già raggiunto il loro obiettivo. Tutto giusto.

Maria Antonietta e Colombre - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Leo Gassmann, «Naturale»

Non un gran testo, di ascolto in ascolto. Non una canzone memorabile. L’interpretazione c’è, invece.

Malika Ayane, «Animali notturni»

Estremamente comunicativa in conferenza stampa nel pomeriggio, brava su palco anche stasera. Il mood caraibico del suo pezzo, comunque la si voglia vedere, resta uno di quei momenti che ravviva le scalette di questo Festival. Un viaggio di piacere nei Settanta.

Sal Da Vinci, «Per sempre sì»

«Maledetto guascone» che ha già vinto prima di aver partecipato… Tra i brani più para… ruffiani del Festival. Ma trovate un singolo discografico o una singola radio che boccerebbe questa canzone. Pure la sala stampa del Roof batte le mani dalla prima strofa. Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio, Sal … D’Avinci (sic).

Sal Da Vinci - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Tredici Pietro, «Uomo che cade»

Il microfono, stavolta, funziona? Funziona. La postura è quella di papà Gianni Morandi. Il brano funziona poco fino all’inciso, ma da lì in avanti gira. Tra gli autori c’è Dimartino. Al secolo Antonio Di Martino. Che in recenti Festival ha fatto coppia con Colapesce, producendo sempre e solo qualità melodica. Immaginiamo in quali parti di scrittura sia intervenuto il palermitano.

Raf, «Ora e per sempre»

La classifica e le Top 5, probabilmente, non saranno alla sua portata. Ma il brano ha il merito di crescere, pian piano, di sera in sera. Con qualcosa di più forte, data la presenza scenica, avrebbe potuto incidere di più.