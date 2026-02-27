Sanremo 2026, la classifica Top 5 dopo la terza serata

Arriva alla fine anche la terza serata del Festival di Sanremo. Si sono esibiti i 15 artisti che non hanno calcato il palco dell’Ariston mercoledì. Tra loro, anche Francesco Renga. Hanno votato pubblico da casa e le radio accreditate (per quanto concerne i big in gara).

Al termine della serata è stata comunicata la Top 5 degli artisti preferiti, i cui nomi sono stati comunicati in ordine casuali. Sono: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci.

Vince la finale delle Nuove Proposte Nicolò Filippucci.

Venerdì la grande serata delle cover e dei duetti. Francesco Renga proporrà, con Giusy Ferreri, «Ragazzo solo, ragazza sola», di David Bowie, con testo di Mogol.