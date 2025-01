Sanremo 2025, Mattia Stanga conduttore dal palco di piazza Colombo

Dopo l’annuncio dei co-conduttori delle cinque serate del Festival di Sanremo 2025 è arrivato anche quello relativo alla conduzione dal Suzuki Stage in piazza Colombo: in collegamento con Carlo Conti ci saranno l’attore Jody Cecchetto e il creator bresciano Mattia Stanga.

Seconda esperienza

Ormai un habituée della Riviera, Stanga già lo scorso anno era stato assoldato dal direttore artistico di allora, Amadeus, che lo aveva scelto per la conduzione del Prima Festival.

Stavolta l’impegno sarà durante le cinque serate della kermesse: il palco di piazza Colombo (Suzuki Stage) è esterno e ospiterà gli artisti in gara collegandosi anche con l’Ariston.

I bresciani all’Ariston

Ariston che, come ormai spesso accade, avrà una buona rappresentanza bresciana, e non solo grazie a Stanga. Prima di tutto sono due i cantanti che gareggeranno tra i big scelti dal direttore artistico Carlo Conti (che ha promesso serate più brevi rispetto al suo predecessore Amadeus: si vedrà). Il primo è Fausto Zanardelli (Lama) dei Coma_Cose, che con la moglie Francesca Mesiano (California) è alla terza partecipazione al festival. La prima volta fu con «Fiamme negli occhi», che diventò una delle canzoni più trasmesse e ascoltate del 2021; la seconda lo scorso anno con «L’addio», brano dalla genesi parecchio intima, dato che raccontava una loro reale crisi di coppia. Superata egregiamente, dato che proprio lo scorso anno a Sanremo arrivò la proposta di matrimonio, con nozze sul finire del 2024.

Il titolo del brano di quest’anno è «Cuoricini»: la stampa che ha ascoltato il pezzo in anteprima l’ha definito un mix tra una cassa dritta ironica e leggera, che – prevediamo – si distinguerà per il testo che gioca con le parole (tratto distintivo del gruppo dagli esordi con l’album «Hype_Aura») e che mette il focus sull’abuso della comunicazione in stile social.

Thiele e Blanco

Per Joan Thiele (all’anagrafe Alessandra), originaria di Desenzano, si tratta invece di un esordio. La sua «Eco» è stata definita vintage ed elegante, un po’ come una colonna sonora. E proprio per una colonna sonora – il brano «Proiettili» nel film «Ti mangio il cuore» – aveva vinto un David di Donatello.

La quota bresciana si arricchisce infine con un personaggio che starà dietro le quinte (al netto di sorprese dell’ultima ora). Blanco, che ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Mahmood con il brano «Brividi» nel 2022, compare tra gli autori di tre canzoni in gara. Ovvero «Lentamente» di Irama, «Se t’innamori muori» di Noemi e «La cura per me» di Giorgia.

Proprio Giorgia, che alla 75esima edizione del Festival di Sanremo festeggia trent’anni dalla sua vittoria con «Come saprei», ha svelato che è stato il brano che Blanco ha scritto per lei con il produttore Michelangelo a convincerla a partecipare alla kermesse. «Ha qualcosa di speciale, racchiude le mie due anime: quella che sono e quella che vorrei essere», ha detto.