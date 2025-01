Da Bianca Balti a Mahmood: chi sono i co-conduttori di Sanremo 2025

La sorpresa è Bianca Balti, la top model famosa in tutto il mondo che ha deciso di condividere con i fan, via social, la sua esperienza con la malattia. Confermate invece le indiscrezioni su Geppi Cucciari, Katia Follesa, Mahmood, Alessia Marcuzzi, all'Ariston arrivano anche Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Elettra Lamborghini e Miriam Leone.

Il cast

«È un bel cast all'insegna di un festival che va fatto insieme», dice Carlo Conti al Tg1 svelando i nomi dei co-conduttori di Sanremo 2025, al via martedì 11 febbraio.

Leggi anche Coma_Cose e Joan Thiele al Festival di Sanremo

«La prima serata, molto istituzionale, dedicata ai trenta Big in gara, condurrò da solo... a meno che non riesca a convincere due amici storici», è la postilla aggiunta con un sorriso da Conti, che finora aveva escluso la presenza sul palco di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. La seconda serata, mercoledì, «sarà piena di energia, voglia di vivere, con una donna straordinaria, una guerriera, la nostra meravigliosa Bianca Balti», annuncia. Con lei sul palco, «per una serata piena di sana follia», anche Malgioglio, con le sue stravaganze, direttamente dal bancone della giuria di Tale e quale show, e Frassica, che al festival è già stato nel 2016, proprio con Conti, ed è poi tornato nel 2018 con Claudio Baglioni e nel 2022 con Amadeus, come uno dei volti di punta della fiction Rai.

Giovedì ecco Miriam Leone, «l'eleganza», la definisce Conti, l'ex Miss Italia tra le attrici più amate dal pubblico, attesa su Rai1 nei panni di Miss Fallaci, la fiction dedicata agli esordi della grande giornalista; Elettra Lamborghini, «la voce, l'energia musicale», già in gara nel 2020 con «Musica (e il resto scompare)»; e Katia Follesa, «la freschezza e la comicità», che finora hanno accompagnato la sua carriera, da Zelig a Lol, da Comedy Match al teatro.

Conti ha annunciato anche Mahmood e Geppi Cucciari - Foto RaiPlay

Venerdì la serata dedicata alle cover «sarà molto glamour e chic, ma anche piena di ironia», anticipa il direttore artistico, che ha voluto accanto a sé Mahmood e Geppi Cucciari. Il cantante, incoronato re dei singoli 2024 con «Tuta Gold», il brano con cui è stato in gara all'Ariston l'anno scorso, torna con i galloni da conduttore sul palco dove ha vinto nel 2019 con «Soldi» e nel 2022 con «Brividi» in coppia con Blanco. È un ritorno anche per Cucciari, reduce dal successo di «Splendida cornice» su Rai3, sarta nel cast all star al femminile di «Diamanti» di Ferzan Ozpetek, che veleggia verso i 13 milioni di euro al box office.

Anche lei al festival è già stata nel 2012, tra battute su Sanremo e l'appello per la cooperatrice Rossella Urru (rapita in Algeria e poi liberata qualche mese dopo) e nel 2017, quando scosse il festival schierandosi con l'allora sindaca di Roma Virginia Raggi contro il titolo sessista di Libero («Je suis patata bollente») e invocando la verità sul caso Regeni.

La finale

Atmosfera più istituzionale, assicura Conti, per la finale di sabato 15 febbraio, con Alessandro Cattelan, già annunciato, e Alessia Marcuzzi che – come aveva rivelato qualche giorno fa al Corriere della Sera – si sentiva «pronta» per condurre Sanremo, finalmente «al calduccio» dell'Ariston dopo due edizioni al freddo con Fiorello.

«E poi magari ci sarà un'altra sorpresa», promette in chiusura di collegamento con il Tg1 Conti, che delle reazioni dei suoi compagni di avventura dice: «C'è energia. Sono molto contenti. Bianca è negli Stati Uniti ed è felice – credo che ci sia la mamma che sta seguendo il tg – come anche Elettra, Katia, Geppi, Mahmood e gli altri». Quanto a Malgioglio, «la prima cosa che mi ha detto è stata: devo pensare a come vestirmi», scherza il direttore artistico.