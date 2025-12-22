Roberto Vecchioni in concerto a Brescia per «Un medico x te»

Roberto Vecchioni tornerà in concerto a Brescia e lo farà a sostegno di una causa benefica: il 6 maggio 2026 alle 21 il cantautore si esibirà sul palco del Teatro Grande con uno spettacolo il cui ricavato andrà all’associazione bresciana «Un medico x te», che si occupa di offrire assistenza medica a persone in difficoltà economica e senza fissa dimora.

L’associazione

Formata da medici che visitano gratuitamente, «Un medico x te» a breve aprirà un nuovo ambulatorio di oculistica in via Mazzucchelli: con la cifra che sarà raccolta dai biglietti del concerto del 6 maggio verranno acquistati, tra le altre cose, macchinari specialistici per il nuovo ambulatorio.

La presentazione del concerto

Anche Vecchioni, in tour per l’Italia con lo show «Tra il silenzio e il tuono», ha contribuito alla causa: il cantautore, che con Brescia ha un legame particolare avendo insegnato per anni al liceo Arnaldo in città, ha infatti devoluto all’associazione il compenso che avrebbe percepito. Il Comune e la Fondazione Teatro Grande hanno invece concesso gratuitamente il teatro per lo spettacolo.

«Un medico x te fa un lavoro preziosissimo – spiega la sindaca di Brescia, Laura Castelletti –. Sono riusciti a creare una rete che fa bene alla città, assieme al dormitorio San Vincenzo, alla Congrega della Carità apostolica, alla Fondazione Museke e ad altre realtà di volontariato. Sono anche in stretta relazione con i nostri servizi sociali per lavorare per non lasciare indietro nessuno nella nostra città».

Come saranno investiti i ricavi

Con il ricavato del concerto di Vecchioni saranno acquistati macchinari per il nuovo ambulatorio oculistico che aprirà in via Mazzuchelli a inizio del 2026 e saranno sostenute le attività dei medici odontoiatri che aderiscono a «Un medico x te».

«Vogliamo solo aiutare le persone più povere – racconta il fondatore dell’associazione Francesco Puccio –. Il primo obiettivo è l’assistenza medica, ma facciamo di tutto perché ci sia integrazione tra di noi e le altre realtà che si occupano di persone in difficoltà».

I biglietti per il concerto del 6 maggio sono già acquistabili sul sito di Ticket One. All’organizzazione hanno contribuito anche alcuni distretti bresciani del Rotary e, tramite donazioni a «Un medico x te», una decina di aziende del territorio.