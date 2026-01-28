Frah Quintale, tour estivo dopo i palazzetti: ecco le prime date

Frah Quintale annuncia le prime date del tour estivo che lo vedrà impegnato nei maggiori festival italiani. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 30 gennaio su livenation.it e comcerto.it. Gli appuntamenti estivi seguiranno la tournée nei palazzetti in programma ad aprile.

Le date

Cinque nuove date – prodotte da Live Nation – vedranno Frah Quintale protagonista il 17 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare, il 19 luglio al Roma Summer Fest all’auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 22 luglio al Be Alternative Festival di Cosenza, il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania e il 25 luglio al Locus Festival di Bari.

Il nuovo album

In scaletta, oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, non mancheranno i brani del nuovo album «Amor Proprio», un disco che parla del tempo necessario per ritrovare se stessi. Il cantante guiderà il pubblico in un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy.

Leggi anche Con Joan Thiele e Frah Quintale parla bresciano la Top 100 del 2025

Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, Frah Quintale ha all’attivo 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro.