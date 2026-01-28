Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Frah Quintale, tour estivo dopo i palazzetti: ecco le prime date

Dopo i concerti in programma ad aprile, l’artista ha annunciato i primi appuntamenti che prenderanno il via a luglio
Frah Quintale
Frah Quintale
AA

Frah Quintale annuncia le prime date del tour estivo che lo vedrà impegnato nei maggiori festival italiani. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 30 gennaio su livenation.it e comcerto.it. Gli appuntamenti estivi seguiranno la tournée nei palazzetti  in programma ad aprile.

Le date

Cinque nuove date – prodotte da Live Nation – vedranno Frah Quintale protagonista il 17 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare, il 19 luglio al Roma Summer Fest all’auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 22 luglio al Be Alternative Festival di Cosenza, il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania e il 25 luglio al Locus Festival di Bari.

Il nuovo album

In scaletta, oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, non mancheranno i brani del nuovo album «Amor Proprio», un disco che parla del tempo necessario per ritrovare se stessi. Il cantante guiderà il pubblico in un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy.

Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, Frah Quintale ha all’attivo 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
musica dal vivoconcertiFrah Quintale
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario