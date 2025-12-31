Con Joan Thiele e Frah Quintale parla bresciano la Top 100 del 2025

C’erano una volta le classifiche oggettive, nella musica come nel cinema. Se in ambito cinematografico l’incasso in sala rimane un elemento dirimente (sebbene sulla traiettoria economica di un film incidano le quote residue di home video e quelle ben più rilevanti dello streaming), le classifiche di vendita in ambito musicale sono ormai una giungla resa inestricabile dalla molteplicità di variabili, che hanno fatto perder loro credibilità, oltre che autorevolezza.

È forse allora meno impegnativo guardare alle classifiche che, già in partenza, non hanno pretese di oggettività, esaltando per contro un’esibita soggettività, giusto temperata con il criterio del parere qualificato e del numero significativo di addetti ai lavori interpellati.

Rientra in questa categoria la Top 100 dei dischi e dei singoli italiani più apprezzati dal circuito dell’Indie Music Like nel 2025, stilata con le preferenze espresse da centinaia di giornalisti e conduttori di radio e new media di tutta la Penisola, che hanno preso in considerazione oltre 4.000 canzoni.

In una classifica per l’80% occupata da prodotti indipendenti (se non addirittura autoprodotti), dominano l’emergente napoletana La Niña (con l’album «Furèsta», che ha pure ottenuto la Targa Tenco per il miglior lavoro in dialetto: vedi sopra), la rock-band toscana Zen Circus («Il male»), i milanesi Delta V (con l’electropop di «In fatti ostili»), il cantautore pop-psichedelico torinese Andrea Laszlo De Simone («Una lunghissima ombra») e uno storico gruppo reggae e rocksteady come i meneghini Casino Royale («Fumo»), che sono ai primi cinque posti.

In decima posizione troviamo la cantautrice di origine gardesana Joan Thiele, che ha dato seguito all’exploit sanremese con un album di livello, «Joanita», e che precede nomi come Caparezza e Niccolò Fabi (rispettivamente undicesimo e dodicesimo), mentre in cinquantacinquesima posizione campeggia un altro bresciano, Frah Quintale, grazie al suo «Amor proprio».