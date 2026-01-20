Giornale di Brescia
I 60 anni dei Pooh: il 5 settembre un concerto in piazza Loggia

Per l’occasione la band ritorna con un programma ricco e variegato: dal ritorno ai palazzetti ai concerti all’Arena di Verona. Ecco tutte le sorprese
Roby Facchinetti - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Roby Facchinetti - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Sessant’anni di musica e storia dei Pooh che ora si arricchiscono di un nuovo capitolo: il «POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE». Un tour estivo che celebrerà il traguardo della band nelle location all’aperto più suggestive d’Italia, da luglio fino a settembre. A Brescia la data da segnarsi sul calendario è il 5 settembre in piazza della Loggia.

I festeggiamenti all’Arena

I festeggiamenti però iniziano ancora prima, con due date all’Arena di Verona, il 14 e il 16 maggio (quest’ultima già sold out). La band, già protagonista in numerose occasioni sul palco dell’Arena, torneranno questa volta con uno spettacolo inedito: ad accompagnarli sarà infatti l’Orchestra ritmico sinfonica italiana, diretta dal maestro Diego Basso. Uno show che punta a valorizzare un repertorio senza tempo, offrendo un’esperienza davvero unica.

Nei palazzetti

Musica e divertimento anche nei palazzetti. Da settembre a ottobre 2026, con il loro «POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – PALASPORT», Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ritornano nei palazzetti per vivere moment, ripercorrendo 60 anni di musica e di amicizia che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni.

Le date

Le date del tour nei palasport sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali. Per maggiori info, consultare il sito www.friendsandpartners.it

  • 25 e 26 settembre: Bergamo – ChorusLife Arena (data zero)
  • 2 e 3 ottobre: Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 10 e 11 ottobre: Torino – Inalpi Arena
  • 15 e 16 ottobre: Roma – Palazzo Dello Sport
  • 18 e 19 ottobre: Milano – Unipol Forum
  • 27 e 28 ottobre: Eboli (SA) – Palasele
  • 30 e 31 ottobre: Bari – Palaflorio

I 60 anni e le sorprese

Il 60esimo della band sarà celebrato in ogni modo: per «POOH60 – LA NOSTRA STORIA» (dove Rtl 102.5 sarà media partner ufficiale) anche le grafiche, le scenografie e le immagini saranno pensate per ripercorrere questo traguardo storico della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico per i 25 anni di carriera.

In un anno così importante di celebrazioni, infine, non mancheranno sorprese discografiche, con uscite antologiche e molto altro.

