I 60 anni dei Pooh: il 5 settembre un concerto in piazza Loggia
Sessant’anni di musica e storia dei Pooh che ora si arricchiscono di un nuovo capitolo: il «POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE». Un tour estivo che celebrerà il traguardo della band nelle location all’aperto più suggestive d’Italia, da luglio fino a settembre. A Brescia la data da segnarsi sul calendario è il 5 settembre in piazza della Loggia.
I festeggiamenti all’Arena
I festeggiamenti però iniziano ancora prima, con due date all’Arena di Verona, il 14 e il 16 maggio (quest’ultima già sold out). La band, già protagonista in numerose occasioni sul palco dell’Arena, torneranno questa volta con uno spettacolo inedito: ad accompagnarli sarà infatti l’Orchestra ritmico sinfonica italiana, diretta dal maestro Diego Basso. Uno show che punta a valorizzare un repertorio senza tempo, offrendo un’esperienza davvero unica.
Nei palazzetti
Musica e divertimento anche nei palazzetti. Da settembre a ottobre 2026, con il loro «POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – PALASPORT», Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ritornano nei palazzetti per vivere moment, ripercorrendo 60 anni di musica e di amicizia che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni.
Le date
Le date del tour nei palasport sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali. Per maggiori info, consultare il sito www.friendsandpartners.it.
- 25 e 26 settembre: Bergamo – ChorusLife Arena (data zero)
- 2 e 3 ottobre: Firenze – Nelson Mandela Forum
- 10 e 11 ottobre: Torino – Inalpi Arena
- 15 e 16 ottobre: Roma – Palazzo Dello Sport
- 18 e 19 ottobre: Milano – Unipol Forum
- 27 e 28 ottobre: Eboli (SA) – Palasele
- 30 e 31 ottobre: Bari – Palaflorio
I 60 anni e le sorprese
Il 60esimo della band sarà celebrato in ogni modo: per «POOH60 – LA NOSTRA STORIA» (dove Rtl 102.5 sarà media partner ufficiale) anche le grafiche, le scenografie e le immagini saranno pensate per ripercorrere questo traguardo storico della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico per i 25 anni di carriera.
In un anno così importante di celebrazioni, infine, non mancheranno sorprese discografiche, con uscite antologiche e molto altro.
