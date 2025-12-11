Giornale di Brescia
Musica

Red Canzian: «I Pooh compiono 60 anni, che emozione pensare al tour»

Francesca Marmaglio
Ospite del Magazine di Maddalena Damini su Radio Bresciasette, ha parlato della famiglia, del gruppo e di una possibile data bresciana
  • Red Canzian ospite del Magazine di Radio Bresciasette
    Red Canzian ospite del Magazine di Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Emozionato ed orgoglioso. Non per il suo libro «Centoparole per raccontare una vita» né per l’imminente tour che festeggerà i 60 della band più longeva d’Italia. Red Canzian, ospite nel «Magazine» di Maddalena Damini su Radio Bresciasette, è entusiasta per i traguardi dei figli Chiara e Phil Mer.

La famiglia in scena

«È bellissimo per me che questa famiglia allargata – ha detto Canzian – sia così legata. Con entrambi ho fatto “Casanova”: Chiara era aiuto regista, mia moglie Beatrice Niederwieser era capoprogetto e mio figlio si era occupato degli arrangiamenti e della direzione musicale. La cosa più bella per me è che hanno seguito la mia strada senza che io glielo chiedessi: Chiara aveva due anni quando veniva in studio a prendere il microfono perché voleva cantare, Phil a 5 anni venne a vedere un concerto e Stefano (D’Orazio ndr) gli regalò un paio di bacchette. Oggi è il grande musicista che tutti conosciamo».

Red Canzian ospite del Magazine di Radio Bresciasette
Red Canzian ospite del Magazine di Radio Bresciasette

Orgoglio e ricordi si mischiano nel racconto che lega lo spettacolo in scena al teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino, «All you need is love» – in scena proprio Chiara Canzian – alla vita della famiglia: «Siamo andati a trovare Paul McCartney perché dovevamo girare insieme un video contro i maltrattamenti sugli animali negli allevamenti intensivi – ha raccontato Red – . È stato un incontro molto bello per i miei figli: ritrovare le musiche nello spettacolo che li vede protagonisti mi fa molto piacere».

I progetti

Tanta vita, insomma, e ancora tanti progetti: Red, infatti, sarà sul palco con i Pooh nel tour per i loro 60 anni: «Abbiamo ancora qualche mese per creare – ha spiegato –, ma festeggiare 60 anni di carriera non è da tutti. In pochi hanno la fortuna di poter vivere un’avventura così. Se ci pensiamo i già citati Beatles sono durati solo 10 anni. Sarà bellissimo condividere con le persone che non ci hanno mai abbandonato, condividere storia la musica, la passione, l’emozione nostra e quella del pubblico». Una festa che avrà tante tappe. Una sarà a Brescia? «Beh mi auguro proprio di sì, qua ci sentiamo sempre a casa».

Argomenti
Red CanzianRadio BresciasetteMagazine
  3. Ricarica la pagina se necessario