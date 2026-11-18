Mercoledì sera Noemi ha conquistato il pubblico del Teatro Grande. La cantante romana è stata protagonista del «Concerto straordinario», una serata che ha unito musica e solidarietà, sostenendo la ricerca oncologica di Fondazione Airc. L’evento, molto partecipato, ha permesso di raccogliere sostegno per i progetti di ricerca finanziati dal Comitato Lombardia di Fondazione Airc sul territorio bresciano. Tra questi c’è quello guidato dal dottor Aldo Roccaro dell’Asst Spedali Civili, dedicato allo studio di un tumore del sangue che si sviluppa nel midollo osseo.
Sul palco del massimo cittadino Noemi ha portato il suo repertorio, forte di dieci album, 18 dischi di platino e quattro d’oro, ripercorrendo una carriera pop iniziata nel 2009.