Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Mr Rain torna dal vivo: a ottobre il concerto al Teatro Clerici

Il cantante bresciano si esibirà in città per la tappa del tour nei teatri italiani, più raccolti rispetto ai palazzetti
Mr.Rain torna in concerto
Mr.Rain torna in concerto
AA

Dopo un anno di lavoro in studio e due singoli che segnano l’inizio di un nuovo percorso, Mr.Rain annuncia il ritorno ai concerti. Nel 2026 l’artista bresciano porterà la sua musica nei teatri italiani, scegliendo per la prima volta spazi più raccolti rispetto ai palazzetti e ai festival che hanno caratterizzato le tournée precedenti. Sul piano discografico, a fine 2025 l’artista ha pubblicato i singoli «Effetto Michelangelo» e «Casa in fiamme», quest’ultimo prodotto da Dardust. I brani arrivano dopo un periodo di lavoro in studio e aprono una nuova fase creativa.

Brescia e il tour

La data in città è fissata per il 23 ottobre 2026 al Teatro Clerici. Il tour teatrale toccherà poi le principali città italiane. La scelta dei teatri segna un passaggio nel percorso artistico di Mr.Rain, che negli anni ha costruito un pubblico ampio, certificato da 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro. Numeri che lo collocano tra le voci più ascoltate della scena pop-rap italiana degli ultimi anni.

Le prevendite aprono giovedì 19 febbraio alle 18, sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e nelle prevendite abituali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Mr.RainconcertiTeatro Clerici
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario