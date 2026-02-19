Mr Rain torna dal vivo: a ottobre il concerto al Teatro Clerici

Dopo un anno di lavoro in studio e due singoli che segnano l’inizio di un nuovo percorso, Mr.Rain annuncia il ritorno ai concerti. Nel 2026 l’artista bresciano porterà la sua musica nei teatri italiani, scegliendo per la prima volta spazi più raccolti rispetto ai palazzetti e ai festival che hanno caratterizzato le tournée precedenti. Sul piano discografico, a fine 2025 l’artista ha pubblicato i singoli «Effetto Michelangelo» e «Casa in fiamme», quest’ultimo prodotto da Dardust. I brani arrivano dopo un periodo di lavoro in studio e aprono una nuova fase creativa.

Brescia e il tour

La data in città è fissata per il 23 ottobre 2026 al Teatro Clerici. Il tour teatrale toccherà poi le principali città italiane. La scelta dei teatri segna un passaggio nel percorso artistico di Mr.Rain, che negli anni ha costruito un pubblico ampio, certificato da 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro. Numeri che lo collocano tra le voci più ascoltate della scena pop-rap italiana degli ultimi anni.

Le prevendite aprono giovedì 19 febbraio alle 18, sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e nelle prevendite abituali.