Con «Casa in fiamme» Mr.Rain si avvicina al nuovo disco

Il secondo tassello di un puzzle (leggasi: un album) che troverà compimento nel 2026: dopo «Effetto Michelangelo» di metà novembre, il bresciano Mr.Rain pubblica «Casa in fiamme». Preannunciato solo poche ore fa sui social, il nuovo singolo è fruibile dalla mezzanotte appena trascorsa sulle piattaforme digitali.

È insomma definitivamente rotto il silenzio discografico in italiano in cui cantautore multiplatino – al secolo il 34enne carpenedolese Mattia Balardi – si è rifugiato dopo l’uscita del disco «Pianeta di Miller» e il relativo tour nei palazzetti del 2024. «Chiudermi per un anno in studio – dice – mi ha permesso di prendermi il tempo necessario per raccontare in musica il mio mondo nel modo più autentico possibile. Ora sento la necessità di far ascoltare ciò che ho creato».

Nel contesto, scritto con Lorenzo Vizzini, Federica Abbate e il visionario Dardust (che ne ha curato pure la produzione), il brano fresco di rilascio è da considerare come una fotografia mossa: «Due persone rimangono unite mentre tutto intorno crolla – si legge –, ignorando se siano legate per amore o per la paura di restare sole».