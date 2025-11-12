Torna Mr.Rain: venerdì esce il nuovo singolo

Lo dice lui stesso in un reel su Instagram: «Sono passati 9 mesi, dove sono rimasto in silenzio e fermo». Ora Mr. Rain rompe quel silenzio e torna con un nuovo singolo, in uscita venerdì, dal titolo «Effetto Michelangelo».

«Stare fermo è una delle cose più difficili – confessa Mattia Balardi –: vedi il resto del mondo che corre senza di te e ti senti appunto schiacciato da questo confronto. In questo periodo ho dunque ridisegnato le mie priorità, capito cosa è meglio per me e… per scrivere molto».

L’annuncio arriva senza fronzoli, sui social: «Nonostante so debba essere accompagnata dalla relativa comunicazione, ho deciso di dirvelo nel modo più spontaneo possibile».