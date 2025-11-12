Giornale di Brescia
Musica

Torna Mr.Rain: venerdì esce il nuovo singolo

Dopo 9 mesi di silenzio, il cantautore bresciano torna con «Effetto Michelangelo»
Mr Rain sul palco del teatro Ariston
Mr Rain sul palco del teatro Ariston
Lo dice lui stesso in un reel su Instagram: «Sono passati 9 mesi, dove sono rimasto in silenzio e fermo». Ora Mr. Rain rompe quel silenzio e torna con un nuovo singolo, in uscita venerdì, dal titolo «Effetto Michelangelo».

«Stare fermo è una delle cose più difficili – confessa Mattia Balardi –: vedi il resto del mondo che corre senza di te e ti senti appunto schiacciato da questo confronto. In questo periodo ho dunque ridisegnato le mie priorità, capito cosa è meglio per me e… per scrivere molto».

L’annuncio arriva senza fronzoli, sui social: «Nonostante so debba essere accompagnata dalla relativa comunicazione, ho deciso di dirvelo nel modo più spontaneo possibile».

Argomenti
Mr Rain
