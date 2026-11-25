È morto a 65 anni Andy Taylor, chitarrista dei duran duran

Si è spento dopo una lunga battaglia contro un tumore alla prostata. Protagonista del successo mondiale della band negli anni Ottanta, aveva poi fondato i Power Station. Nel 2022 aveva reso pubblica la malattia

25 novembre 2026 2 ' di lettura

Andy Taylor - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Andy TaylorDuran Duran Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...