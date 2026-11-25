È morto Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, la band britannica simbolo del pop degli anni Ottanta. Aveva 65 anni ed era malato da tempo di tumore alla prostata. La notizia è stata diffusa dai Duran Duran sul loro sito e sui canali social con un comunicato congiunto della famiglia e degli ex compagni di band, come riporta Rolling Stone.
Taylor si è spento serenamente nella sua casa, circondato dai familiari, lunedì 23 novembre. Nato a Cullercoats nel 1961, aveva contribuito in maniera decisiva al suono e al successo planetario dei Duran Duran negli anni Ottanta, firmando hit intramontabili come «Rio», «Hungry Like the Wolf» e «Girls on Film», prima di fondare il supergruppo Power Station e intraprendere la carriera solista e di produttore.
L'annuncio della famiglia e dei Duran Duran
Andy Taylor è morto lunedì 23 novembre nella sua casa londinese, ma la notizia è stata resa nota solo oggi dalla famiglia e dalla stessa band, simbolo della new wave degli anni '80, in un comunicato. «Andy Taylor, amato marito, padre e nonno, è scomparso dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un cancro alla prostata. Aveva 65 anni. Andy si è spento serenamente nella sua casa, circondato dai suoi cari, lunedì 23 novembre», si legge nella nota pubblicata sull'account Instagram e sul sito web del gruppo.
«Ha affrontato questi ultimi anni con grande coraggio e determinazione. Non ha mai smesso di lottare, fino all'ultimo istante, senza mai perdere il suo amore per la vita», ha dichiarato la moglie Tracey. I membri del gruppo hanno elogiato «il fuoco e la spavalderia indelebili» che ha apportato alla band.
Gli anni del successo
Nato il 16 febbraio 1961 nel nordest dell'Inghilterra, Andy Taylor si unì ai Duran Duran a Birmingham nell'aprile del 1980, all'età di 19 anni. La sua chitarra ha caratterizzato i primi tre album del gruppo, dal 1981 al 1983.
Il primo singolo, «Planet Earth», raggiunse la dodicesima posizione in classifica. Ma fu il loro terzo singolo, «Girls on Film» – accompagnato da un video audace che mostrava donne a seno nudo intente a lottare nel fango – a catapultare i Duran Duran verso la fama mondiale.
A metà degli anni '80 emersero dei dissidi all'interno della formazione. Andy Taylor si dedicò quindi ad altri progetti, tra cui il gruppo The Power Station, avviando parallelamente anche una carriera da solista. Rientrato nel gruppo nel 2000, lo lasciò di nuovo nel 2006 a causa di divergenze.
La malattia
Alla fine del 2022, l'ingresso dei Duran Duran nella Rock and Roll Hall of Fame, negli Stati Uniti, avrebbe dovuto segnare una reunion con Andy Taylor.Durante la cerimonia di premiazione a Los Angeles, il cantante Simon Le Bon lesse una lettera in cui Taylor spiegava di aver ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata metastatico al quarto stadio. Lascia la moglie Tracey e i figli Andrew, Isabelle, Bethany e Georgina.