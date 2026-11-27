Tutto è iniziato con un suggerimento di Charlie Cinelli e la passione per il canto popolare di due valtrumplini, Massimo Pintossi e Ivan Becchetti. Venticinque anni dopo, i Malghesetti hanno ancora storie da raccontare e nuove canzoni da incidere. Il gruppo folk, che stasera alle 21 festeggia il traguardo al cinema teatro Inzino, sta infatti valutando la possibilità di realizzare un quarto album, a undici anni dall’ultimo. «Abbiamo continuato a registrare anche dopo il 2015. Ci sono sette-otto brani ai quali potremmo aggiungerne un paio per completare il disco» raccontano i musicisti.
La storia
Era il 2001 quando Cinelli, con cui Pintossi e Becchetti avevano collaborato per l’album «Nom e cognom», li incoraggiò a costruire un repertorio da proporre dal vivo. Negli anni la formazione si è rinnovata, accogliendo anche musicisti provenienti dai Valtrumplini. Oggi ne fanno parte Bruno Podestà (voce), Federico Crippa (fisarmonica), Stefano Gustinelli (chitarra), Maurizio Felicina (batteria), Giorgio Gandossi (basso) e Michele Pasotti (tromba).
Tra i ricordi più belli c’è quello del 2009, quando il gruppo superò le selezioni del festival Id&m, esibendosi al Teatro degli Arcimboldi di Milano e duettando con Davide Van De Sfroos. Più recente l’incontro con i Modena City Ramblers, con cui in agosto i Malghesetti hanno condiviso il palco a Botticino davanti a oltre mille persone.
A segnare la storia della formazione è stata nel 2014 la scomparsa di Pintossi, autore e riferimento artistico e umano per i musicisti, alla cui memoria l’anno successivo è stato dedicato l’album «Resistenza… liberi di cantare», realizzato con l’Anpi di Gardone in occasione del 70° della Liberazione. Porta la sua firma anche «Gli amici di Boo», brano scritto in italiano nel 2012 per una serata alla cooperativa Il Ponte e divenuto un inno all’associazionismo.
Il concerto
Proprio agli Amici di Boo di Villa Carcina sarà devoluto il ricavato del concerto di stasera, autofinanziato dai Malghesetti. Per l’occasione il gruppo ritroverà sul palco alcuni degli artisti con cui ha condiviso il proprio percorso: Charlie Cinelli, Ivan Becchetti, Daniele Gozzetti, Giovanni Pintossi e Nicola Panteghini. La serata sarà presentata da Michele Ravani e l’ingresso sarà a offerta libera.