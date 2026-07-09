Il «Rigoletto» alla Rocca: Lonato celebra la lirica d’estate

Verdi sotto le stelle, nella cornice della Rocca. È il «Rigoletto» il grande protagonista del luglio lonatese, appuntamento che il 22 luglio porterà uno dei capolavori più celebri del repertorio operistico in uno degli scenari più suggestivi del Garda.
La grande lirica
Dietro la rappresentazione non c’è soltanto uno spettacolo, ma un vero percorso di formazione. L’opera nasce infatti dal laboratorio promosso dall’associazione La Bottega della Lirica, che nei giorni precedenti coinvolgerà giovani cantanti provenienti da diversi Paesi sotto la guida dei maestri Roberto Scandiuzzi e Anna Brandolini.
Orchestra, coro, solisti e comparse daranno vita a una produzione che raccoglie l’eredità dei progetti dedicati negli anni scorsi a «Don Pasquale» e «La Bohème», confermando la vocazione della Rocca come palcoscenico della grande lirica.
Appuntamenti serali
Attorno all’opera ruota un mese particolarmente intenso. I giardini della Casa del Podestà ospitano il tradizionale «Cinema in giardino», in programma il 9, 16, 23 e 30 luglio alle 21, mentre l’11 luglio accoglieranno il vincitore del Premio Strega 2026 per un incontro dedicato alla narrativa contemporanea.
La musica continuerà il 13 luglio in piazza Martiri della Libertà con «Soul Express», il concerto di Max Carella che attraversa oltre mezzo secolo di soul internazionale, dai grandi classici di Ben E. King e Marvin Gaye fino alle sonorità più recenti.
Il 18 luglio via Ugo Da Como tornerà invece a vestirsi di bianco per la tradizionale «Cittadella in Bianco». L’edizione 2026 sarà dedicata ai segni zodiacali e trasformerà il quartiere in una grande cena all’aperto tra tavolate decorate, creatività e convivialità.
Non mancheranno le proposte dedicate alle famiglie. Il 17 luglio Lonato 2 ospiterà «Il tempo di un tramonto», spettacolo di circo contemporaneo che intreccia musica dal vivo, acrodanza e danza aerea. Il 24 luglio arriverà il teatro ragazzi con «Io sono io!».