Il bresciano Albe ha centrato la finalissima di Area Sanremo

Dopo la delusione per l’eliminazione di Sidy durante le semifinali di Sanremo Giovani, si riaccende la speranza di vedere un giovane talento bresciano sul palco del Festival della canzone italiana 2025.

In finale

Oggi pomeriggio al Palafiori sono andate in scena le audizioni dei cantanti e delle cantanti che hanno agguantato l’accesso alle fasi finali del concorso Area Sanremo. Fra i ventiquattro in gara c’erano anche i due bresciani Albe e Daniel Posniak, che si sono esibiti davanti al direttore artistico Carlo Conti, comparso a sorpresa sul palco. E uno dei due, l’ex «amico» Albe, ha centrato la finalissima che sarà presieduta oggi proprio da Conti.

Sarà il direttore artistico, insieme ad una apposita commissione, a selezionare i due artisti che a dicembre, proprio al Casinò, si sfideranno per conquistare un posto all’Ariston. In quell’occasione si confronteranno anche sei artisti di Sanremo Giovani, tre dei quali accederanno alla kermesse di febbraio.

Chissà che all’Ariston non approdi proprio Albe, al secolo Alberto La Malfa, cantante di Alfianello noto per la partecipazione ad Amici, che ha già un nutrito seguito e che in effetti aveva dichiarato ai microfoni di Radiobresciasette di stare pensando a Sanremo.

Delusione

Daniel Posniak non è riuscito ad accedere alla finalissima - © www.giornaledibrescia.it

Non ce l’ha fatta, invece, Daniel Posniak che era già entrato in passato nella rosa dei finalisti di Area Sanremo: è fratello di Alessandro Posniak, giocatore del Brescia Calcio, ed è nato da madre bresciana e padre sudafricano.

«È sempre meraviglioso tornare a Sanremo, perché è come sentirsi a casa e questa è la cosa più importante» il commento a caldo dello stesso Conti, che sui dieci finalisti scelti oggi dice: «Quelli che abbiamo selezionato ci hanno colpito per l’originalità, per la sonorità e anche per la voce. Quindi credo che possano meritare tutti poi di arrivare al palco dell'Ariston, ma soltanto uno ce la farà». Il livello? «Molto alto, siamo molto soddisfatti della commissione che ha lavorato qui». Oltre ad Albe i finalisti sono Cartapesta, Sofia Sole, Hanami, Crytical, Løvinne, Djomi, Etra, Maria Tomba e Kimono.