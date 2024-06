Il cantautore bresciano Albe: «Sto pensando a Sanremo, vedremo»

Arriva di corsa, dopo essere rimasto imbottigliato nel traffico milanese, con l’occhiale scuro d’ordinanza, ma soprattutto con un gran sorriso. Albe, in arte Alberto La Malfa, il cantautore bresciano che ha partecipato al talent Amici nel 2022, era stamattina negli studi di Radio Bresciasette al Magazine di Maddalena Damini: «Credo di essere arrivato ad una buona maturità artistica e personale - dice - , ho vissuto mio percorso ad Amici l’ho fatto da inesperto, ero giovanissimo, ma lo rifarei subito. Soprattutto perché ho fatto i provini per non dover studiare per gli esami dell’università».

Divertente, autoironico, con la battuta pronta, ma anche molto cosciente di essere stato un figlio impegnativo: »All’inizio i miei non l’hanno presa benissimo - racconta Albe - , ma come biasimarli. Iniziavo cose senza finirle, cambiavo idee, erano stufi. Questa è andata bene e sono diventati i miei primi sostenitori».

Un album in preparazione, concerti estivi, un tour autunnale e il singolo «Quando ci siamo abituati» (Warner Music) uscito da poco: «Non sono una persona particolarmente ansiosa e quando lo sono non lo do a vedere - spiega il cantante bresciano - . All’inizio quando salivo sul palco mi veniva la nausea, ho il cervello collegato allo stomaco. Mi calmavo ripetendomi che dovevo solo cantare».

Tanti progetti, nuove idee e molte cose da raccontare: «L’unica paura che ho - conclude - e che penso condizioni spesso molti cantanti è che quello che proponiamo non piaccia più. Sto pensando a Sanremo, vedremo».