Francesco Renga, nuovo album a dicembre e tour nei teatri da aprile

Francesco Renga torna a pubblicare un disco: il nuovo album, di cui ancora non si conosce il titolo, uscirà a dicembre. In primavera, poi, il cantante si esibirà nei teatri italiani, nel tour che prenderà il via ad aprile. La serie di live era prevista in autunno, ma è stata posticipata per aspettare l’uscita dell’album, in modo da poterlo fare ascoltare dal vivo ai fan. Come ha spiegato lo stesso Renga in un video su Instagram, «l’idea della tournée teatrale è nata a Sanremo, in un momento di tantissimi cambiamenti importanti e all'inizio di un nuovo percorso. L’intento era quello di salire sul palco dopo l'estate presentandovi il nuovo progetto discografico che, però, sto ancora finalizzando e che posso finalmente dirvi uscirà a dicembre. Per questa ragione abbiamo deciso di posticipare il tour nei teatri ad aprile per potervi offrire uno show nuovo e diverso da tutti i bellissimi concerti estivi».
Le date del tour
Lo spettacolo «Live Teatri», prodotto da Friends & Partners, partirà il 17 aprile a Spoleto al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. La data bresciana è prevista il 30 aprile, al Teatro DisPlay (avrebbe dovuto essere il 30 ottobre). Renga sarà anche all'Europauditorium di Bologna il 19 aprile, il 24 aprile al Teatro Galleria di Legnano, il 3 maggio al Teatro Colosseo di Torino, il 6 maggio al Teatro Verdi di Firenze, l'11 maggio al Teatro Brancaccio di Roma, il 13 maggio al Teatro Team di Bari, il 17 maggio al Teatro Augusteo di Napoli, il 21 maggio al Gran Teatro Geox di Padova e il 24 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano.
Le prevendite sono già disponibili. I biglietti già acquistati per il tour autunnale restano validi anche per le nuove date del 2027. Chi non potesse partecipare potrà chiedere il rimborso su TicketOne entro il 18 ottobre 2026 secondo le procedure riportate nell'apposita pagina sul sito.