Festival pianistico: dal Caucaso a Shostakovich, apertura di grande forza

La solista

È quindi apparsa sul palcoscenico – sorridente, sicura di sé, capelli lunghissimi – la solista Eva Gevorgyan per affrontare il Concerto n. 1 per pianoforte di Cajkovskij. Opera celebre e nel contempo sempre insidiosa, anche per la sua fortuna esecutiva, il Concerto richiede non solo un'eccezionale solidità tecnica ma anche la capacità di restituire quel «vasto paesaggio emotivo» di cui la stessa pianista ha parlato nell’intervista rilasciata al nostro giornale.

Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti tramite un impulso esuberante, ma all’occorrenza trasformato in un fraseggio maturo e rifinito. Suonare così a ventidue anni: tanto di cappello. Lungamente applaudita, la pianista russo-armena si è congedata con due bis: una virtuosistica Fantasia sulla «Carmen» di Horowitz e la fascinosa «Elegia» del compositore connazionale Arno Babajanyan.

La seconda parte

Nella seconda parte del concerto l’Orchestra Armena e il suo direttore hanno eseguito con profondità e slancio la monumentale Decima Sinfonia di Shostakovich (proposta probabilmente per la prima volta a Brescia), con la sua irrisolta ambiguità tra tensione introspettiva e apparente luminosità finale. Grande successo. Riascolteremo volentieri la stessa formazione orchestrale nel concerto di mercoledì sera.