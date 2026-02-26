FantaSanremo, dopo due serate pronostici ribaltati: come sta andando

Fantallenatori più che mai nel pallone. Perché, sì, il FantaSanremo 2026 dopo sole due serate, sta già ribaltando pronostici, mandando in frantumi strategie studiate per settimane e distribuendo, con generosità alternata, gioie e dolori.

Chi ride

Chi ha puntato tutto su Lda & aka 7Even raccoglie certamente gioie. I due, infatti, dominano la classifica con 345 punti conquistati tra la prima e la seconda serata. E ieri hanno saputo dare tutto con un altro en plein: vestiti di rosso, indossano guanto e collana, fanno linguaccia, si siedono sulle scale, spolverata di spalla, bonus Vessicchio, ballerini e performer e pure il bonus top 5. Chapeau.

Non delude neanche Dargen D’Amico, che conquista il secondo posto della classifica artisti con 260 punti totali. Re dei bonus extra, tra brindisi e vinili, anche sul palco non si è tirato indietro guadagnando +120 punti. Quando il gioco si fa duro, dopotutto, i duri cominciano a giocare. Terzo gradino del podio per Bambole di Pezza con 215 punti in classifica, anche se, dopo una partenza brillante, nella serata di ieri il quintetto milanese poteva dare un pochino di più, realizzando solo +60 punti. Bene anche Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini e J-Ax che conquistano un quarto posto condiviso a pari merito con 185 punti ciascuno. Buon risultato anche per Ermal Meta, Leo Gassman e Sal Da Vinci.

Anche Dargen D'Amico ha portato a casa diversi punti FantaSanremo

Chi piange

E poi ci sono i dolori. Primo fra tutti, la novità di questa edizione 2026: la regola per cui titolari, panchinari e capitano si potranno modificare solo in occasione delle serate di venerdì (cover) e sabato (gran finale). Una stretta amara che sta scatenando molteplici polemiche sul web da parte di tanti fantallenatori che, impotenti, si ritrovano a guardare qualche rivelazione bloccata in panchina mentre tra i titolari c’è chi, finora, non ha reso quanto sperato.

Ci sono poi le promesse mancate, primi tra tutti Michele Bravi e Serena Brancale: grandi proclami alla vigilia, ma finora pochi fatti… Vedremo cosa ci riserverà la terza serata. Deludono anche Fedez e Masini, che conquistano invece il podio per il peggior rapporto qualità-baudi di questa edizione. Nella seconda serata nota di demerito anche per Fulminacci, che se la cava con una veloce spolverata di spalla (troppo poco), Nayt che conquista solo +25 punti, seguito a ruota da Chiello, Levante, Tommaso Paradiso e Nigiotti (tutti malino). Si impegna un pochino di più invece Patty Pravo, la prima a salire sul palco, che guadagna con questa serata +40 punti.

Sul fronte di casa, intanto, la sfida è entrata nel vivo anche nella lega del Giornale di Brescia, che quest’anno schiera 266 squadre. In testa nella classifica provvisoria c’è una squadra di tutto rispetto da 1145 punti. Malino la squadra del Gdb, che si piazza 236°.

E il bresciano in gara, Francesco Renga? Per ora si è esibito solo una volta, totalizzando 35 punti (i bonus presi, tra gli altri, sono quelli per gli anelli indossati e per il fatto di essersi esibito dopo l’1 di notte).