FantaSanremo 2026, come iscriversi alla lega «Giornale di Brescia»

Non si scherza con il FantaSanremo. Bozze di squadre, ripensamenti dell’ultimo secondo e calcoli (più o meno scientifici) su baudi, bonus e malus... La febbre da Festival è già partita e l’atmosfera, come ogni anno, è quella delle grandi sfide. Come da tradizione il Gdb scende in campo con la sua squadra ufficiale e la lega dedicata «Giornale di Brescia», pronta ad accogliere lettori e appassionati per vivere Sanremo insieme, con un pizzico di competitività e una buona dose di ironia.

Ripasso

Un breve ripasso è d’obbligo. Il Fantasanremo è il gioco stile fantacalcio applicato alla kermesse canora più amata d’Italia, nato quasi per gioco e diventato negli anni un fenomeno di costume. Si parte costruendo la propria squadra con 7 artisti, scelti tra quelli in gara: 5 titolari (tra cui il capitano, che vale doppio nel bene e nel male) e 2 riserve, che possono essere schierate nelle varie serate a seconda delle dinamiche del palinsesto sanremese. Da lì in poi non resta che sperare, affidandosi alla voglia di giocare degli artisti: punti e sorpassi nascono dalle esibizioni all’Ariston, ma anche da quello che succede fuori scena, tra gag, saluti, look e piccoli imprevisti che possono trasformarsi in bonus (o malus) decisivi.

Il tutto dentro un vincolo che manda in crisi anche i più ottimisti: un budget di 100 baudi, la valuta ufficiale del gioco, con cui acquistare i cantanti in gara in base alle loro quotazioni. Tradotto in parole semplici: se ti concedi un paio di big, poi devi essere bravo a scovare qualche nome conveniente ma potenzialmente esplosivo in chiave bonus. Vince chi riesce a totalizzare il maggior numero di punti al termine dell’ultima serata del Festival.

La lega del Giornale di Brescia

Oltre a concorrere nella classifica generale, ogni squadra può essere iscritta anche a una o più leghe, cioè gruppi di gioco con una graduatoria dedicata: una sorta di campionato nel campionato in cui sfidare amici, colleghi o altri appassionati e seguire sorpassi e rimonte sera dopo sera. E anche quest’anno torna la lega «Giornale di Brescia», che nel corso dell’ultimo Sanremo ha raccolto oltre 350 squadre. Per iscriversi basta entrare su Fantasanremo (da app o sito), cercare tra le leghe «Giornale di Brescia» e aggiungere la propria formazione.

La squadra di FantaSanremo 2026 del Giornale di Brescia

La squadra GdB

E anche quest’anno il Giornale di Brescia schiera la sua squadra ufficiale, frutto di identità, gusti personali e qualche inevitabile scommessa. A guidarla, con la fascia ben salda al braccio, è Francesco Renga, capitano e unico bresciano in gara. Nella rosa entra anche Malika, scelta da Maddalena Damini, direttrice artistica di Teletutto e Radio Bresciasette perché elegante e raffinata, ma anche capace di quella vena ironica che al Fantasanremo può trasformarsi in punti extra. Elisa Gentilini, stagista social, sceglie invece Eddie Brock, come artista della sua generazione. Con i suoi 28 anni è certamente un profilo giovane e imprevedibile, da tenere d’occhio. L’inviato a Sanremo Daniele Ardenghi gioca la invece la carta Sal Da Vinci: una canzone sull’amore e sul matrimonio che, nella sua previsione, finirà per essere suonata in tante cerimonie della prossima stagione.

Giovanna Capretti, vicecaposervizio responsabile del settore Cultura e Spettacoli, sceglie Fulminacci quasi per istinto: un artista che non conosceva, attirata prima dal nome, ma che poi l’ha conquistata scoprendone il talento. La coppia Francesca Marmaglio e Francesca Roman, che durante il Festival sarà alla guida di uno spazio radiofonico quotidiano dedicato a Sanremo, trova il punto d’incontro su Enrico Nigiotti: stessa età, stessi riferimenti musicali. Chiudono la formazione Maria Antonietta e Colombre, scelti dalla giornalista del settore Web Sara Polotti come quota indie – musicale e fashion – capace di riportare sul palco la grande tradizione delle coppie sanremesi, alla Jalisse e Coma_Cose.

Ricordiamo che anche quest’anno, chi guiderà la squadra vincitrice della lega avrà la possibilità di essere ospite in una puntata di «Magazine», il programma condotto da Maddalena Damini in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle 10 alle 13 (e su Teletutto dalle 12 alle 12.20 con replica alle 17.30).