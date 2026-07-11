È morto Peppino Di Capri: aveva 87 anni

È morto all’età di 87 anni Peppino Di Capri, tra gli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. La notizia è stata riportata da Il Mattino online. L’artista si è spento nella sua amata Capri, a Villa Castiglione, dopo una lunga malattia.
Lascia i figli Igor, nato dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana Gagliardi.
Chi era
Nato come Giuseppe Faiella il 27 luglio 1939 a Capri, Peppino Di Capri aveva iniziato a esibirsi in pubblico quando aveva appena quattro anni, suonando il pianoforte per le truppe americane durante la Seconda guerra mondiale. Cresciuto in una famiglia di musicisti, iniziò a studiare pianoforte a sei anni e, a 14, si esibiva già nei locali di Capri e Ischia insieme all’amico Ettore Falconieri nel Duo Caprese.
Alla fine degli anni Cinquanta fondò i Capri Boys, formazione ispirata al rock americano. Fu in quel periodo che arrivò il primo contratto discografico con la Carisch e nacque il nome d’arte Peppino Di Capri, scelto su suggerimento del chitarrista Mario Cenci.
La carriera
Nel corso di una carriera durata oltre sessant’anni ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo, conquistando due vittorie: nel 1973 con «Un grande amore e niente più» e nel 1976. Ha preso parte anche quattro volte al Festival della Canzone Napoletana, vincendolo nel 1970, e nove volte a Canzonissima.
Tra i suoi brani più celebri figurano «Champagne», diventata una delle canzoni italiane più conosciute e ballate, «Roberta», «St Tropez twist», «Luna caprese», «E mo’ e mo’» e «Il sognatore». Negli anni Sessanta fu anche protagonista di numerosi musicarelli.
Nel 1995 tornò al Festival di Sanremo con il Trio Melody, formato insieme a Gigi Proietti e Stefano Palatresi, presentando il brano «Ma che ne sai... (se non hai fatto il piano-bar)». La sua ultima partecipazione alla manifestazione risale al Festival di Sanremo 2023.
Il 26 maggio 2005 l’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli conferì l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Nel 2019 aveva perso la seconda moglie, Giuliana Gagliardi, con la quale aveva condiviso oltre quarant’anni di vita.