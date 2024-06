Dai Kasabian a De Gregori, ecco il programma di Tener-a-mente 2024

I Kasabian, i Dogstar con Kenau Reeves, gli Interpol, oltre al principe Francesco De Gregori e alla cantatessa Carmen Consoli. Sono solo alcuni dei nomi in cartellone alla tredicesima edizione di Tener-a-mente, il Festival del Vittoriale di Gardone Riviera che, dopo il successo dei 27mila spettatori del 2023, è pronto a riaprire i cancelli.

S’inaugura il 22 giugno con la pluripremiata band inglese, con il loro rock elegante e ricercato, mentre il giorno seguente, 23 giugno, il palco sarà calcato dalla band di attori dei Dogstar, tra cui spicca il divo hollywoodiano. Per entrambi i concerti i posti sono esauriti.

Gli Interpol saranno a Gardone il 25 giugno, unica data italiana, mentre il 2 luglio torna Glen Hansard, un Premio Oscar e due nomination ai Grammy. Tra gli italiani doppia data per De Gregori, 13 e 14 luglio, prima esibizione di Colapesce Dimartino il 19 luglio, e gradito ritorno anche per Consoli (21 luglio) e Max Gazzé (27 luglio). Chiude il Festival Passanger il 29 luglio (tutto esaurito).

Il cartellone completo è sul sito.

«Abbiamo già venduto oltre 23mila biglietti in ben 56 nazioni – riferisce Viola Costa, direttrice artistica –, in crescita rispetto agli anni precedenti: ci sono ancora poche migliaia di posti». Grande soddisfazione anche per il presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, che ricorda anche il recente premio consegnato a Vasco Rossi e i concerti di Biagio Antonacci, in programma a settembre.