Interpol: alternative rock sul palco a Tener-a-mente

Band di culto della scena alternative-rock, gli Interpol sono pronti a tornare in Italia per un’unica data: per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, Paul Banks e soci saranno in concerto martedì 25 giugno, per «Tener-a-mente festival».

L’ultimo album, «The Other Side Of Make-Believe», pubblicato a giugno 2022 (Matador Records) è frutto del lavoro di oltre un anno: riunitisi nel 2021, per la prima volta insieme al veterano Flood (Mark Ellis), Interpol tornano a collaborare con l’ex co-produttore Alan Moulder. Il concerto nella dimora del Vate, in via Vittoriale 12, avrà inizio alle 21,15 (apertura cancelli alle 20).

Biglietti: platea I settore: 60 euro + prevendita; platea II settore: 55 euro + prevendita; platea non numerata: 43 euro + prevendita; gradinata numerata: 52 euro + prevendita; gradinata non numerata: 43 euro + prevendita; posti in piedi: 34 euro + prev.. Biglietti in vendita dalle ore 12 di domani, sabato 17 febbraio, al sito www.anfiteatrodelvittoriale.it. Infoline: tel. 340.1392446.