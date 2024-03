Al Vittoriale arriva Carmen Consoli: concerto il 21 luglio

Al Vittoriale degli Italiani arriva Carmen Consoli: la cantautrice sarà a Gardone Riviera domenica 21 luglio, con un concerto per il festival Tener-a-mente.

Tra acustica ed elettronica, tra sperimentazione e tradizione, «Terra Ca Nun Senti» è un omaggio alla musicale tradizionale siciliana. Dopo il debutto lo scorso anno al Teatro Greco di Siracusa, lo spettacolo diventa un tour mondiale che vedrà la straordinaria Carmen Consoli, accompagnata dalla sua band, impegnata in una tournée che, in partenza da New York il 22 maggio, porterà l’artista in terra bresciana quest’estate. Con lei, sul palco, ci saranno Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e l'inseparabile Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino.

La scaletta è composta da brani tradizionali siciliani e da canzoni di artisti meravigliosi nati in quella terra, come Franco Battiato, Rosa Balistrieri e la stessa Consoli, per una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e dalla sensibilità di Carmen.

I biglietti

I biglietti per il concerto a Gardone Riviera sono già in vendita da oggi sul sito del Vittoriale. Questi i prezzi:

platea I settore: 52 euro + prevendita

platea II settore: 43 euro + prevendita

platea non numerata: 34 euro + prevendita

gradinata numerata: 40 euro + prevendita

gradinata non numerata: 34 euro + prevendita

La carriera

Carmen Consoli ha una carriera artistica coronata di successi e riconoscimenti: è stata la prima artista a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l'unica italiana a partecipare alle celebrazioni in Etiopia dell'anniversario della scomparsa di Bob Marley, oltre ad aver raggiunto ben 3 sold-out consecutivi nei suoi concerti da headliner al Central Park di New York. Ha pubblicato nove album di studio e tre dal vivo, oltre a colonne sonore, vendendo più di due milioni di dischi solo in Italia e collezionando ben dodici dischi di platino, tre dischi d’oro e diversi primi posti nelle classifiche degli album più venduti, a cui si aggiungono i numerosi riconoscimenti alla sua carriera musicale ricevuti non solo in Italia. Carmen Consoli è stata inoltre la prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell'anno con 'Elettra' (2009), oltre ad essere stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Maestro Concertatore della Notte della Taranta nel 2016.

Ispirata a Verga ed alla mitologia, ha creato la propria etichetta – la Narciso – ed ha portato nelle sue canzoni anche l'arabo ed il francese. È stata inoltre nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef ed Ambasciatrice del Telefono Rosa, oltre ad essere l'unica artista ad aver vinto due volte il Premio Amnesty International con 'Mio Zio' e 'L'Uomo Nero'.

Una carriera costellata di primati per un’artista unica nel suo stile, apprezzata anche da numerose star internazionali, tra cui David Byrne (che l’ha voluta nel suo Meltdown Festival nel 2015), Robert Plant (con cui ha condiviso il palco del Lucca Summer Festival nel 2002), Peter Gabriel (che l’ha convocata al Womad Festival lo scorso anno), fino ad Elvis Costello, con il quale ha condiviso una memorabile tournée ad agosto 2023.

Il concerto del 2017

Dopo la sua ultima apparizione sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale nel 2017 – dove, accompagnata dalla sua band, ha registrato il tutto esaurito – Carmen Consoli annuncia il suo ritorno a Tener-a-mente festival.