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La gran voce di Tony Hadley è tornata a Brescia: successo al Dis_Play

Il pubblico non era foltissimo (650 gli spettatori), ma l’entusiasmo per l’ex Spandau Ballet non è mancato durante lo show di quasi cento minuti
Enrico Danesi
Tony Hadley, il concerto al Dis_Play Brixia Forum
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Tony Hadley, il concerto al Dis_Play Brixia Forum

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Tony HadleySpandau Balletconcerto
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