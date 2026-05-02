La gran voce di Tony Hadley è tornata a Brescia: successo al Dis_Play
Il pubblico non era foltissimo (650 gli spettatori), ma l’entusiasmo per l’ex Spandau Ballet non è mancato durante lo show di quasi cento minuti
Enrico Danesi
Fotogallery
14 foto
Tony Hadley, il concerto al Dis_Play Brixia Forum
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTony HadleySpandau Balletconcerto
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Le notizie della sera
Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici