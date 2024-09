Concerto gratuito dedicato a Battiato: prenotazioni al via

Tornano in città Simone Cristicchi e Amara, con il loro «Concerto mistico per Battiato». I due artisti saranno martedì 10 settembre alle 21 sul palco in piazza Loggia, invitati dal Centro teatrale bresciano che con lo spettacolo ad ingresso gratuito celebra i 50 anni della sua fondazione, ed offre un’anteprima della prossima Stagione.

I biglietti

Per assistere a «Torneremo ancora», anche se l’ingresso è gratuito, è necessario prenotarsi, a partire da questa mattina, 3 settembre, alle 10 sul sito www.ctb.vivaticket.it fino a esaurimento posti.

Gli abbonati a posto fisso alla Stagione 2023/2024 del Ctb Fedeltà, Stagione di prosa, Altri percorsi che rinnoveranno l’abbonamento anche per la prossima Stagione, hanno diritto alla prelazione recandosi alla Biglietteria del Sociale (via Cavallotti 20 a Brescia) da oggi al 6 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Info: tel. 030- 2928617; info@centroteatralebresciano.it; www.centroteatralebresciano.it.

Sarà una grande festa di piazza, già salutata da sold out nelle altre due occasioni in cui il progetto si è presentato nel Bresciano: a settembre 2022 fu a Darfo Boario Terme per il festival «Showmano», lo scorso anno fu ospitato a gennaio al Teatro Sociale, sempre su iniziativa del Ctb, per l’inaugurazione della Capitale delle Cultura.

I musicisti sul palco

In Piazza della Loggia, accanto a Cristicchi e Amara, sul palcoscenico saliranno Valter Sivilotti al pianoforte, anche autore degli arrangiamenti e della direzione musicale, e I solisti della Accademia Naonis di Pordenone: Lucia Clonfero al violino, Igor Dario alla viola, Alan Dario violoncello, U.T. Gandhi alle percussioni e la soprano Franca Drioli.

Lo spettacolo rende omaggio al Battiato artista «visionario», capace con le sue opere di cucire terra e cielo: rivoluzionario della musica, ha lasciato un patrimonio inestimabile, in cui alla forma canzone si sposa una profonda tensione spirituale. Dalla preghiera universale «L’ombra della Luce» la sua produzione più celebre passa per «La cura», e poi «E ti vengo a cercare» fino a «Torneremo ancora», sua ultima incisione e titolo scelto per questo particolare concerto, in cui Simone Cristicchi e Amara alternano l’esecuzione dei brani musicali e alcune letture dai maestri che hanno influenzato il pensiero di Battiato: Rumi, Gurdjieff, Ramana Maharshi, Willigis Jager e il teologo Guidalberto Bormolini.