Come funzionano biglietti e abbonamenti per la stagione del CTB

Trentasette spettacoli – distribuiti tra Teatro Sociale, Mezzadri e il nuovissimo Teatro Renato Borsoni – di cui diciassette produzioni del Centro teatrale bresciano. Al via martedì 3 settembre la Campagna abbonamenti per la nuova Stagione Ctb intitolata «L’arte è pace».

Leggi anche Presentata la 51ª Stagione di prosa del Ctb: il calendario completo

I protagonisti

Tra i protagonisti, grandi nomi del panorama nazionale: con Branciaroli e Orsini (ne parliamo sopra) tra gli altri anche Massimo Popolizio, Maria Paiato, Elisabetta Pozzi, Elena Bucci, Moni Ovadia, Gioele Dix, Simone Cristicchi, Alessandro Haber, Fausto Cabra, Andrée Ruth Shammah, Tindaro Granata, Paolo Bignamini, Alessandro Gassmann, Giorgio Pasotti, Gigio Alberti…

Leggi anche Al via la prima stagione del teatro Borsoni: ecco il programma

Le formule di abbonamento

Ritornano anche per questa Stagione le consolidate formule di abbonamento: Fedeltà, Stagione di prosa e Altri percorsi in vendita dal 3 al 6 settembre (con diritto di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione) e dal 7 all’11 per i nuovi abbonati.

Dal 3 settembre si potrà acquistare anche il nuovo abbonamento Fuori Stagione che fa accedere a 8 titoli in scena al Teatro Borsoni, con 2 percorsi distinti. Dal 7 settembre, al via l’acquisto dell’abbonamento alla rassegna di teatro contemporaneo intitolata Nello spazio e nel tempo.

Dal 12 al 14 settembre in vendita le Serie gialla e azzurra. Dal 17 settembre gli abbonamenti personalizzati attraverso le varie Carte libere. Confermati il prezzo speciale della Carta Università, e la Carta Scuola per i gruppi.