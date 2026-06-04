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A Cigole comincia «A Forest», il festival indie delle nuove vibrazioni

L’evento, in programma da venerdì 5 a domenica 7 nel parco del Palazzo Cigola Martinoni, ospiterà artisti della scena musicale italiana ed internazionale
Umberto Scotuzzi
Meteor, il power duo noise di Brescia
Meteor, il power duo noise di Brescia

Giunto alla sua quinta edizione, «A Forest festival» prende forma nel panorama artistico-culturale alternativo italiano. In programma da venerdì 5 a domenica 7 nel parco del Palazzo Cigola Martinoni, a Cigole, l’edizione 2026 mostra un occhio di riguardo all’underground, alla sperimentazione e alla sostenibilità.

Anche quest’anno la rassegna, ad ingresso gratuito con inizio concerti alle 21, nasce dalla collaborazione tra la Pro Loco l’associazione culturale Horatio! e il Comune; sette le band, cinque italiane e due dagli Stati Uniti, che si alterneranno sul palco. E nelle tre serate saranno presenti un mercatino di oggetti vintage, dischi e memorabilia e bancarelle con prodotti artigianali, oltre al servizio gastronomico.

Il programma

Ad aprire la rassegna sarà il noise-punk di Submeet. Il trio di Mantova dalla forte componente performativa e viscerale – composto da Zannunzio al basso e voce, Andrea Guardabascio alla chitarra e voce e Jacopo Rossi alla batteria e voce – è passato dallo shoegaze delle origini a un ibrido di post-punk e noise dai riferimenti ben precisi. A seguire, la sperimentazione di Meteor, il power duo noise di Brescia attivo dal 2010. Headliner della prima serata, gli Zu, la storica band di Roma che, con il loro rock sperimentale e strumentale, offriranno una performance tra metal, noise, prog, musica elettronica, ambient ed industrial.

Tra suggestioni di alternative folk rarefatto, spontaneità jazz e cantautorato sperimentale, Nic T – il progetto solista di Nicola Traversa –, aprirà la seconda giornata. Sarà preceduto da Packaging, duo americano che fonde sonorità psichedeliche, ritmi krautrock e grandiosità elettronica.

L’indie folk del cantautore e produttore bresciano Alessio Lonati, ovvero Loneriver, sarà in concerto domenica: nel suo progetto solista Loneriver apre le porte ad una scrittura intima e personale, il cui gusto melodico e le sfumature dream-pop lo avvicinaon ad artisti indie-folk internazionali come Bon Iver e Phoebe Bridgers.

I Punchlove, band di Brooklyn
I Punchlove, band di Brooklyn

A seguire, e in chiusura alla quinta edizione, i Punchlove, band di Brooklyn dedita a spingersi oltre le pratiche sonore sperimentali: composta da cinque polistrumentisti, la band si è evoluta da progetto di cameretta a un fenomeno live di primo piano. 

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