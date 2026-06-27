Giornale di Brescia
Abbonati
Musica
Cultura
Musica

La Centrale Elettronica si è accesa con Tita Lau, dj Goodboys ed Estremo

La prima edizione del festival si è aperta all’Area Feste di Sant’Eufemia: si tiene oggi e domani dalle 14.30 alle 2 di notte
A Brescia la prima edizione del festival Centrale Elettronica
Fotogallery
26 foto
A Brescia la prima edizione del festival Centrale Elettronica

La Centrale Elettronica è arrivata all’Area Feste di Sant’Eufemia: dalle 14.30 alle 2 di notte, la prima serata ha portato la musica elettronica in città con un parterre internazionale di dj. Sui palchi, nel corso dei due giorni, i grandi nomi della musica elettronica, da Tita Lau (star della prima serata) a A-Trak Goodboys, Ferreck Dawn, Estremo e tanti altri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Centrale Elettronica
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...