La Centrale Elettronica è arrivata all’Area Feste di Sant’Eufemia: dalle 14.30 alle 2 di notte, la prima serata ha portato la musica elettronica in città con un parterre internazionale di dj. Sui palchi, nel corso dei due giorni, i grandi nomi della musica elettronica, da Tita Lau (star della prima serata) a A-Trak Goodboys, Ferreck Dawn, Estremo e tanti altri.
La Centrale Elettronica si è accesa con Tita Lau, dj Goodboys ed Estremo
La prima edizione del festival si è aperta all’Area Feste di Sant’Eufemia: si tiene oggi e domani dalle 14.30 alle 2 di notte
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A Brescia la prima edizione del festival Centrale Elettronica
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