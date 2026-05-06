«Burrocacao», il nuovo singolo di Fausto Lama: «Parlo di fast love»

Dopo «A tanto così» e «Giovani bukowski», Fausto prosegue un racconto che entra sempre più nelle dinamiche emotive del presente, soffermandosi questa volta sul modo in cui oggi nascono, si consumano e si esauriscono le relazioni.

Fast love

Burrocacao è una ballad dal sound contemporanea che si muove tra intimità e disillusione. Il brano fotografa quella velocità con cui si entra ed esce dalla vita degli altri, tra incontri che sembrano importanti e distanze che si creano nel giro di poche ore. Non una storia d’amore in senso classico, ma il ritratto di una condizione diffusa: dopo il fast food e il fast fashion, sembra essere arrivata anche l’era del «fast love», dove tutto accade velocemente e altrettanto velocemente svanisce. In questo scenario, Burrocacao mette a fuoco il paradosso di legami intensi ma fragili, capaci di toccare qualcosa di profondo e subito dopo dissolversi.

Come racconta lo stesso Fausto: «Il brano è una poesia scritta di getto che galleggia su una musica dolce e suggestiva che sembra quasi essere onomatopea di una notte di passione che si è bruciata troppo in fretta. Per tutti i cuori solitari e gli indecisi cronici: questo è il brano che fa per voi».

Il percorso da solista

Dopo anni di percorso condiviso con i Coma_Cose, Fausto prosegue il suo percorso solista, sviluppando un progetto che si sta svelando brano dopo brano nel corso del 2026.

Questo nuovo capitolo prenderà forma anche dal vivo nei prossimi mesi: Fausto è infatti pronto a portare per la prima volta sul palco il suo progetto solista. Il debutto live sarà al MI AMI Festival di Milano, dove si esibirà sabato 23 maggio, prima tappa di una serie di appuntamenti estivi.