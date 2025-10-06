I Coma_Cose si sono lasciati: «Ormai eravamo coppia solo sul palco»

«Ebbene sì... Fausto e Francesca si sono lasciati»: comincia così il lungo post che Francesca Mesiano e il bresciano Fausto Zanardelli hanno affidato ai propri canali social per annunciare la separazione personale e artistica. Il duo Coma_Cose, dunque, si è spezzato. E se qualche mese fa avevano lasciato intuire che la separazione artistica fosse inevitabile dopo l’ultimo anno e dopo l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo, con questa comunicazione hanno confermato anche la separazione romantica che suggerivano da mesi i giornali di gossip.

L’annuncio

«È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere», scrivono i due.



«Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, “L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo».