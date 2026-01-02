Giornale di Brescia
Musica

Fausto Lama riparte dopo la fine dei Coma_Cose: fuori il nuovo singolo

«A tanto così» riflette su una verità spesso difficile da accettare: a volte un storia finisce perché l’amore si esaurisce
Il bresciano Fausto Lama
Il bresciano Fausto Lama
Dopo la separazione personale e artistica con Francesca Mesiano, che ha sancito il definitivo scioglimento del duo Coma_Cose, il bresciano Fausto Lama torna sulle scene musicali con un nuovo progetto da solista. Lo fa con un singolo, «A tanto così», in uscita oggi insieme a un video per Asian Fake e Atlantic/Warner Music Italy.

Il brano racconta la necessità di chiudere una relazione prima di poter ricominciare davvero, offrendo una prospettiva sincera su una verità spesso difficile da accettare: a volte una storia finisce perché l’amore si esaurisce

Nuovo inizio

«È il primo pezzo della mia nuova vita musicale – spiega Fausto Lama – ed è come mi sento da sempre: mai abbastanza giusto per gli standard, mai abbastanza sociale, mai abbastanza a mio agio nell’accettare i miei limiti. E mentre lo penso e lo scrivo, se ne va questo strano anno vissuto in apnea… fino a perdermi, ma fortunatamente anche fino a ritrovarmi».

«A tanto così» apre una nuova stagione per il cantante bresciano: «A settembre mi sono chiuso con alcuni amici musicisti in un casale nel bosco, tra le colline piemontesi, e spontaneamente sono nate nuove canzoni, a tratti crude, a tratti riflessive, a tratti ciniche, come non mi succedeva da tempo. Man mano che le finirò, le voglio condividere con voi».

Argomenti
Fausto LamaComa_CoseBrescia
