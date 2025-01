È uscito «Brixia», il nuovo singolo del bresciano Sidy

Nessun posto sarebbe stato migliore. Per presentare la sua «Brixia», il giovane cantante bresciano Sidy ha scelto piazza della Loggia.

Il singolo

Il nuovo singolo, uscito venerdì, è stato raccontato in diretta con Maddalena Damini su radio Bresciasette proprio dalla piazza bresciana: «“Brixia” nasce a Brescia, per le strade, parla della città e di come sia in grado di ricordare quasi più di noi certi momenti, le storie d’amore, le amicizie, le cose che rimangono nel cuore – racconta Sidy –. È nata così dopo i baci nei vicoli, dopo le lacrime di delusione. Se Brescia mi assomiglia? Negli ultimi anni me lo sono domandato e mi sono risposto di sì».

La carriera di Sidy

Sidy dopo l’esperienza di Xfactor nel 2017, quest’anno ha affrontato sanremo giovani, arrivando ad un passo dal palco dell’Ariston con il suo brano «Tutte le volte»: «È stata un’esperienza pazzesca. Ho capito che per entrare in una dimensione come quella bisogna essere pronti e sono contento di esserci arrivato più adulto musicalmente».

Ora il futuro è solo musica: «Stiamo lavorando ad un ep o a un album, dipende, lo scopriremo presto – racconta –. Spero possa uscire presto, ho scritto tanto in questo periodo: l’obiettivo è godersi la musica, continuare a scrivere, fare live, beneficiare al massimo di quello che ci dà l’arte».

Niente nuovi talent quindi… «Non dico di no, in futuro, ad un talent, visto che ho già fatto questo tipo di esperienza e credo sia stata positiva – conclude –, ma adesso voglio godermi quello che abbiamo fatto fino ad ora».