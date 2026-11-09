Blanco, un nuovo singolo per un viaggio tra «stelle e galassie»

Una nuova canzone, che affonda le radici nel passato. Tenendo fede alla promessa data all’improvviso sui social domenica pomeriggio («domani faccio uscire un pezzo»), oggi (9 novembre) alle 15.50 in punto Blanco ha rilasciato su tutte le piattaforme «Stelle&galassie». Una prospettiva inedita, ma che forse, chissà, ha un qualche legame con il road-movie «Bruciasse il cielo», pubblicato su Prime Video nell’autunno del 2023, sempre il 9 novembre.
In attesa di capirne meglio eventuali analogie o collegamenti, intanto i fatti comprovati: quello appena rilasciato è il primo singolo che non vede più il coordinamento di Stefano Clessi, ovvero il manager da cui il talento di Calvagese – al secolo, Riccardo Fabbriconi – si è recentemente separato (non senza veleno nella coda) dopo aver percorso fianco a fianco gli esordi fino al 2022, per poi allontanarsi da lui e riabbracciarlo nel 2025. Un matrimonio artistico, il loro, che ha contribuito a lanciare il giovane nel panorama musicale italiano con la celebre «Notti in bianco» e culminato con la vittoria a Sanremo (con Mahmood) sulle note di «Brividi».
Chiuso un portone e deciso dunque a intraprendere un viaggio «ex novo», il 23enne rispolvera dal cassetto una ballad realizzata in età adolescenziale con l’inseparabile producer e braccio destro Michelangelo. È lui stesso a circoscriverne l’esatta collocazione temporale: «Avevo 15 anni – svela in un post su Instagram –: era il momento in cui giravo in un bosco di speranze, e tutto questo era solo un sogno». Un altro sguardo a ritroso, insomma, dopo la pubblicazione ad inizio settembre di «Sottogonna»: inedito pungente e dal ritmo incalzante che, risalente in origine al 2020 e particolarmente apprezzato nel corso del tour nei palazzetti intrapreso in estate, ha trovato appunto posto da un mesetto nella discografia di Spotify. Qui dove adesso viene aggiunta anche una ballad dolce e delicata, nella forma e nel tono.
Una poesia. Ascoltandola, assume un carattere etereo, mentre la penna disegna un testo carico e profondo: «Presto andremo via e ti porterò con me. Dalle stelle alle galassie mi togli via tutto l’ossigeno, i colori che si mischiano ai tuoi colori quando brillano». Il tutto avvolto nello spazio (inteso come cosmo): «Balleremo tra le stelle in mezzo all’universo ed esploderemo come un’ipernova». Questa l’immagine con cui si chiude il pezzo che, per l’autore è – usando le sue stesse parole – «un checkpoint importantissimo della mia vita».
E non è mica finita, anzi: «Vorrei tenervi per mano per portarvi in quello che sto facendo – si raccontava nei giorni scorsi il perfomer bresciano capace di collezionare 81 Dischi di Platino e 9 d’Oro, rivelando di essere alle prese con un progetto in stato di avanzamento –. Posso dire che c’è un mattoncino che tiene in piedi una casa, che ora va colorato di blu così che possiate vederlo anche voi». Beh, Ricky, (ti) aspettiamo volentieri. Quando vuoi.