Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Area Sanremo, Albe tra i 10 vincitori: resta vivo il sogno Festival

Il cantante di Alfianello si giocherà l’ammissione questa mattina in Riviera: in palio ci sono due posti per le «Nuove proposte»
Albe, cantautore di Alfianello
Albe, cantautore di Alfianello
AA

C’è anche il bresciano Albe fra i 10 vincitori dell’edizione 2025 di Area Sanremo; il cantante di Alfianello ha superato la selezione dei 22 finalisti emersi dalle audizioni di oltre 500 concorrenti e stamattina in Riviera si giocherà direttamente – dopo l’audizione davanti alla commissione Rai – l’ammissione al Festival del prossimo febbraio.

Da «Area Sanremo» infatti accederanno alle «Nuove proposte» del Festival due cantanti, scelti proprio tra i 10 vincitori di cui sopra. I loro nomi verranno svelati domani sera, nel corso della trasmissione «Sarà Sanremo» in diretta su RaiUno alle 21.40 e condotta da Carlo Conti. Dalla quale emergeranno altri due giovani partecipanti, scelti tra i sei finalisti della trasmissione stessa.

Il bresciano Albe dopo la premiazione - Area Sanremo
Il bresciano Albe dopo la premiazione - Area Sanremo

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Area SanremoAlbeSanremo
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario