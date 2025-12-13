Area Sanremo, Albe tra i 10 vincitori: resta vivo il sogno Festival
C’è anche il bresciano Albe fra i 10 vincitori dell’edizione 2025 di Area Sanremo; il cantante di Alfianello ha superato la selezione dei 22 finalisti emersi dalle audizioni di oltre 500 concorrenti e stamattina in Riviera si giocherà direttamente – dopo l’audizione davanti alla commissione Rai – l’ammissione al Festival del prossimo febbraio.
Da «Area Sanremo» infatti accederanno alle «Nuove proposte» del Festival due cantanti, scelti proprio tra i 10 vincitori di cui sopra. I loro nomi verranno svelati domani sera, nel corso della trasmissione «Sarà Sanremo» in diretta su RaiUno alle 21.40 e condotta da Carlo Conti. Dalla quale emergeranno altri due giovani partecipanti, scelti tra i sei finalisti della trasmissione stessa.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@I bresciani siamo noi
Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.