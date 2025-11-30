Festival di Sanremo 2026: Francesco Renga tra i 30 artisti in gara

L’attesa è finita: Carlo Conti ha svelato i nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio. E tra i trenta big c’è anche il bresciano Francesco Renga alla sua decima partecipazione. Solo l’anno scorso Renga era sul palco durante la serata dei duetti e delle cover con Modà: erano 20 anni dopo la vittoria con «Angelo».

L’elenco è stato letto dal direttore artistico in diretta su Rai Uno durante il Tg1 delle 13.30. Ecco l’elenco completo degli artisti che si esibiranno al teatro Ariston:

Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Jay-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka7, Dargen D'Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo

Il primo commento

Nel cast dei Big del prossimo Festival di Sanremo «c’è tantissima varietà, un grandissimo fermento musicale, a dimostrazione del fatto che la musica italiana è in continua evoluzione: ci sono tantissimi esordi, qualche conferma e tanti sapori diversi». Ha commentato a caldo Carlo Conti, in studio al Tg1, dopo aver lanciato la lista dei trenta artisti in gara.

Una selezione frutto di un lungo lavoro: «Ringrazio le case dicografiche, le major e le indipendenti per avermi messo in difficoltà» con trecento proposte: «270 nomi non sono rientrati, trenta sì».

Il direttore artistico si augura che si tratti di un cast «fortunato come lo scorso anno, spero di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo, si ascolteranno e riempiranno le classifiche».

L'impegno è stato in particolare nell'«ampliare sapori e gusti musicali per accontentare tutti gli spettatori che amano Sanremo e lo vivono come una partita della Nazionale».

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

I big in gara a Sanremo

Sui brani

I brani scelti «sono divertenti, alcuni faranno riflettere, altri ballare: spero che diventino hit nel tempo e facciamo parte della nostra colonna sonora», ribadisce Conti, in partenza - come era già accaduto lo scorso anno - per Bologna per condurre la finale dello Zecchino d'Oro.