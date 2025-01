Antonello Venditti torna a Tener-a-mente: a luglio al Vittoriale

Il Festival Tener-a-mente di Gardone Riviera ha annunciato – dopo Anastacia e Mika, tra gli altri – un nuovo nome del cartellone 2025: Antonello Venditti si esibirà sul palco dell’anfiteatro panoramico sabato 26 luglio alle 21.15, nell’ambito del tour «Notte prima degli esami 40th Anniversary - 2025 Edition», che celebra i quarant’anni dello storico album «Cuore» e del brano simbolo di una generazione, «Notte prima degli esami».

Il concerto

Il concerto segna il ritorno di Venditti al festival, dove si è già esibito nel 2019 e nel 2021. In entrambe le occasioni, il cantautore romano aveva registrato il tutto esaurito, tanto che in un caso fu necessario raddoppiare le date per accontentare le numerose richieste.

Il tour, che prende il via il 17 giugno, accompagnerà il pubblico attraverso i brani più amati del repertorio di Venditti, con un’attenzione particolare alle canzoni dell’album del 1984 che ha lasciato un segno profondo nella musica italiana.

I biglietti per il concerto sono disponibili sul sito ufficiale del festival e sui principali circuiti di vendita.