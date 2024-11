Mika arriva al Vittoriale: è il primo artista di Tener-a-mente 2025

Il Festival del Vittoriale Tener-a-mente torna per la sua quattordicesima edizione e il primo artista a salire sul palco dell’anfiteatro di Gardone Riviera sarà Mika, l’artista anglo-libanese dallo stile unico e dal carisma coinvolgente.

L’appuntamento è fissato per il 24 luglio e i biglietti saranno in vendita da domani, giovedì 28 novembre.

Il ritorno di Mika

Mika torna dunque live in Italia e sarà proprio l’anfiteatro del Vittoriale a fare da cornice all’evento nel quale l’artista mescolerà le sue melodie pop con sonorità glam rock e indie, esibendosi con i suoi più grandi successi in un contesto suggestivo e unico.

Mika, al secolo Michael Holbrook Penniman Jr., è nato a Beirut nel 1983 ed è cresciuto tra Francia e Inghilterra. Il suo esordio nel panorama musicale internazionale risale al 2007 con il singolo aGrace Kelly», che lo ha consacrato come una delle voci più originali della scena pop mondiale. La sua carriera, che si estende ormai su oltre diciassette anni, è costellata di premi e riconoscimenti, tra cui quattro World Music Awards e un Brit Award.

Non solo musicista, ma anche showman e intrattenitore, Mika ha dimostrato il suo talento in diverse occasioni, come nel 2022 quando ha co-condotto l’Eurovision Song Contest a Torino e durante le diverse edizioni in cui ha vestito i panni di giudice a Xfactor.

Il festival e i biglietti

Tener-a-mente, inaugurato nel 2011, si svolge tra giugno e agosto e offre un palinsesto che spazia tra musica, teatro e poesia, portando sul palco artisti internazionali e figure storiche del cantautorato italiano.

Il concerto di Mika è previsto per giovedì 24 luglio 2025, mentre gli altri nomi verranno svelati più avanti.

I biglietti per il concerto di Mika saranno disponibili a partire da giovedì 28 novembre alle ore 11 sul sito ufficiale del festival, www.anfiteatrodelvittoriale.it. Per ulteriori dettagli è possibile scrivere a info@anfiteatrodelvittoriale.it.