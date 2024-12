Tener-a-mente 2025, Anastacia sul palco del Vittoriale

Ci sarà anche Anastacia alla quattordicesima edizione di Tener-a-mente. Martedì 15 luglio alle 21.15 la popstar salirà sul palco dell’anfiteatro del Vittoriale per una tappa del suo tour europeo «Not That Kind».

Il tour

Il tour prende il nome dal suo primo album in studio e celebra i 25 anni dalla sua uscita, un evento che ha segnato l'inizio del suo trionfo in tutto il mondo. Anastacia ha venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo e la prossima estate il pubblico bresciano avrà la possibilità di rivivere dal vivo i suoi grandi successi senza tempo, come «I’m Outta Love», «Paid My Dues» e «Left Outside Alone», accanto alle nuove interpretazioni che hanno reso speciale il recente album «Our Songs».

I biglietti

Tener-a-mente, inaugurato nel 2011, si svolge tra giugno e agosto e offre un palinsesto che spazia tra musica, teatro e poesia, portando sul palco artisti internazionali e figure storiche del cantautorato italiano.

I biglietti per il concerto di Anastacia saranno disponibili da domani, sabato 14, dalle ore 11 sul sito ufficiale del festival. Per ulteriori dettagli è possibile scrivere a info@anfiteatrodelvittoriale.it.