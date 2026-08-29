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In 2mila a Orzinuovi per il concerto di Lda e Aka 7even

Un pubblico composto soprattutto da giovanissimi ha accompagnato i due artisti per circa un’ora e mezza nella tappa orceana del loro tour estivo
Francesco Venturini
Lda e Aka 7even in concerto a Orzinuovi
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Lda e Aka 7even in concerto a Orzinuovi

Circa duemila persone hanno riempito l’anfiteatro della Rocca di Orzinuovi per il concerto di Lda e Aka 7even, uno degli appuntamenti musicali più attesi della settantottesima edizione della Fiera di Orzinuovi. Un pubblico composto soprattutto da giovanissimi ha accompagnato i due artisti per circa un’ora e mezza nella tappa orceana del loro tour estivo. Ventiquattro i brani proposti nel corso della serata, aperta sulle note di Maledetta voglia di te.

Lda – Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio – e Aka 7even si sono poi alternati sul palco ripercorrendo alcuni dei successi più conosciuti dei rispettivi repertori, da Ultimo ballo ad Andamento lento, passando per Santa – intonata prima del concerto anche dal sindaco di Orzinuovi Laura Magli – e Poesie clandestine, il brano con cui i due artisti hanno partecipato insieme all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Lda e Aka 7even con la sindaca di Orzinuovi Laura Magli - © www.giornaledibrescia.it
Lda e Aka 7even con la sindaca di Orzinuovi Laura Magli - © www.giornaledibrescia.it

Il concerto di Orzinuovi ha rappresentato una delle tappe del lungo tour estivo che sta portando il duo in numerose località italiane, con spettacoli a ingresso gratuito. Il prossimo appuntamento è in programma già questa sera a Cicciano, in provincia di Napoli, mentre il calendario proseguirà nelle prossime settimane fino al 23 settembre, quando i due artisti chiuderanno il tour a Montalbano Jonico, in provincia di Matera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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