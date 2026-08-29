In 2mila a Orzinuovi per il concerto di Lda e Aka 7even

Circa duemila persone hanno riempito l’anfiteatro della Rocca di Orzinuovi per il concerto di Lda e Aka 7even, uno degli appuntamenti musicali più attesi della settantottesima edizione della Fiera di Orzinuovi. Un pubblico composto soprattutto da giovanissimi ha accompagnato i due artisti per circa un’ora e mezza nella tappa orceana del loro tour estivo. Ventiquattro i brani proposti nel corso della serata, aperta sulle note di Maledetta voglia di te.
Lda – Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio – e Aka 7even si sono poi alternati sul palco ripercorrendo alcuni dei successi più conosciuti dei rispettivi repertori, da Ultimo ballo ad Andamento lento, passando per Santa – intonata prima del concerto anche dal sindaco di Orzinuovi Laura Magli – e Poesie clandestine, il brano con cui i due artisti hanno partecipato insieme all’ultima edizione del Festival di Sanremo.
Il concerto di Orzinuovi ha rappresentato una delle tappe del lungo tour estivo che sta portando il duo in numerose località italiane, con spettacoli a ingresso gratuito. Il prossimo appuntamento è in programma già questa sera a Cicciano, in provincia di Napoli, mentre il calendario proseguirà nelle prossime settimane fino al 23 settembre, quando i due artisti chiuderanno il tour a Montalbano Jonico, in provincia di Matera.