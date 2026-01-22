Il Museo Diocesano ha pubblicato il catalogo dei suoi argenti sacri

Ci sono capolavori dell’argenteria come il reliquiario Gambara e il calice di Valverde, o il servizio da lavabo appartenuto ad Angelo Maria Querini, vescovo di Brescia dal 1727 al 1755. Ma il Museo Diocesano di Brescia accoglie anche oggetti comunemente in dotazione a chiese, santuari e parrocchie: manufatti di ordinaria fattura il cui valore risiede nell’essere preziosa testimonianza della quotidianità della fede e della sua pratica nella vita di tutti i giorni. Non solo pezzi di rilevante valore estetico, ma anche oggetti che documentano le consuetudini della devozione e la memoria collettiva della comunità.

Nasce il catalogo

Ai lavori di riorganizzazione dell’esposizione avviati nel 2024, che hanno coinvolto anche la sezione dedicata all’argenteria e oreficeria, dove attualmente sono esposti 67 pezzi – tra calici per la benedizione del vino, reliquiari, croci processionali, ostensori, pissidi, turiboli e cartaglorie – si aggiunge ora un altro importante tassello: la pubblicazione del catalogo «Segni del sacro. Gli argenti del Museo Diocesano di Brescia», frutto di studi e approfondimenti commissionati dal Museo alla studiosa Renata Massa.

La presentazione

Il volume, realizzato con il contributo di Gioiellera Fasoli, sarà presentato al pubblico il 22 gennaio alle 18 nella sede della collezione di via Gasparo da Salò 13 (ingresso libero). Con l’autrice interverranno il direttore del Museo, Mauro Salvatore, e lo sponsor Ernesto Fasoli. Sarà l’occasione per visitare la sezione dedicata, riallestita anche alla luce dei risultati delle ricerche della studiosa. Ad esempio, il riconoscimento dei marchi di certificazione dell’argento ha consentito di risalire alla città e, nei casi più fortunati, alla bottega di provenienza.

Sono così emersi i nomi dei più accreditati maestri dell’oreficeria bresciana settecentesca, da Gerolamo Quadri a Ventura Rovetta, Bartolomeo Viviani, Pietro Arici, Giacomo Bassolino. Pensato come una guida ragionata, il catalogo intende favorire la comprensione della storia e della simbologia di una produzione ancora poco frequentata dal grande pubblico, complice anche l’utilizzo di una terminologia specialistica che caratterizza le pubblicazioni ad essa dedicate.

Suddiviso in pratiche sezioni tematiche – Croci, Calici, Pissidi, Ostensori, Carteglorie, Paci, Reliquari, Turiboli, Candelieri, Vassoi, Servizi da lavabo, Ampolline – il catalogo, ricco d’immagini, include schede descrittive che accompagnano il lettore alla scoperta della storia, dell’uso, della realizzazione, narrando anche l’evolversi nel corso dei secoli dei modelli, dell’iconografia e delle forme decorative di ciascun manufatto, con un linguaggio discorsivo e un utilissimo Glossario in appendice che spiega e dettaglia tecniche e tipologie non comunemente note.

Il tesore del Museo Diocesano

Nella collezione del Museo Diocesano di Brescia sono infatti presenti quasi tutte le categorie degli oggetti destinati al culto, comprese in un arco cronologico dal XV al XIX secolo.

Il catalogo dei manufatti

Come nota Renata Massa nell’introduzione, «nella forma e nell’iconografia essi trovarono definitiva configurazione e codificazione all’indomani del Concilio di Trento (...). E quanto fosse ritenuto centrale nei programmi controriformistici il ruolo didattico e comunicativo della suppellettile sacra è enunciato nell’intitolazione stessa del testo di san Carlo Borromeo, le "Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae" (Milano, 1577) contenenti le prescrizioni e le direttive a cui doveva ispirarsi l’arte religiosa riformata».