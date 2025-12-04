Al Diocesano c’è Pinturicchio, pittore di luce per i papi del ’400

Fino all’8 marzo è visibile l’opera ospite dalla Marche, in una mostra che ne svela la simbologia: è la nuova edizione di «Adoremus» in occasione del Natale

3 ' di lettura

Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Alla fine del Quattrocento fu l’artista di papi e cardinali che scoprivano a Roma il potere mediatico dell’arte classica riletta dal Rinascimento. Fu con Perugino e Botticelli sui ponteggi della cappella Sistina, decorò il palazzo dei Penitenzieri, dimora privata del cardinale Domenico della Rovere, e affrescò l’appartamento di Alessandro VI, papa Borgia, in Vaticano. Fu il primo ad utilizzare le decorazioni a grottesche, modellate sulle pitture che si andavano scoprendo nella Domus Aurea di Ner