Giornale di Brescia
Abbonati
Arte

Al Diocesano c’è Pinturicchio, pittore di luce per i papi del ’400

Giovanna Capretti
Fino all’8 marzo è visibile l’opera ospite dalla Marche, in una mostra che ne svela la simbologia: è la nuova edizione di «Adoremus» in occasione del Natale
  • Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio
    Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio
    Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio
    Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio
    Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio
    Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio
    Al Museo Diocesano un'opera di Pinturicchio - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Alla fine del Quattrocento fu l’artista di papi e cardinali che scoprivano a Roma il potere mediatico dell’arte classica riletta dal Rinascimento. Fu con Perugino e Botticelli sui ponteggi della cappella Sistina, decorò il palazzo dei Penitenzieri, dimora privata del cardinale Domenico della Rovere, e affrescò l’appartamento di Alessandro VI, papa Borgia, in Vaticano. Fu il primo ad utilizzare le decorazioni a grottesche, modellate sulle pitture che si andavano scoprendo nella Domus Aurea di Ner

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario