La vicenda coloniale Eritrea come spunto per instillare dubbi sulle verità dell’immaginario collettivo, generate un tempo attraverso la propaganda di regime, oggi da una lente deformante quale può essere quella dell’intelligenza artificiale. Tempi e linguaggi differenti dagli esiti potenzialmente comuni quelli al centro della proposta di Muna Mussie, performer e regista di origini eritree – di base a Bologna e pluripremiata – che per Wonderland Festival porta oggi a Brescia il suo «Cinema Impero». Una suggestione sin dal titolo, che mutua il nome dalla sala più prestigiosa di Asmara (tuttora esistente) inaugurata nel 1937 all’indomani della conquista dell’Etiopia. Un cinema come quel Nuovo Eden in cui farà dialogare immagini dell’Istituto Luce, video girati personalmente in Eritrea e audiodescrizioni generate dall’AI, mescolate dal linguaggio teatrale.
Anzitutto a quale memoria attinge il suo lavoro rispetto all’Eritrea?
Ci sono nata ma a due anni ero già a Bologna: non ne ho una memoria diretta, ma l’ho costruita nel tempo anche attraverso le pratiche artistiche. A frammenti di ricordi si assommano i racconti consegnati soprattutto dalla nonna e dai genitori.
Come nasce il progetto?
Nasce dal momento storico attuale, con una destra estremista che si sta espandendo in Italia, in Europa e non solo. Mi sembrava interessante riprendere in mano le immagini dei viaggi fatti in Eritrea dal 2016 e contrapporle a quelle storiche dell’Istituto Luce, specchio di un immaginario che oggi sta ritornando, basato sulla presunta superiorità di certa cultura e di una certa parte del mondo. Nato sotto il fascismo, fin dall’acronimo – L’Unione Cinematografica Educativa – denunciava l’intenzione di propaganda, l’educare l’immaginario collettivo italiano; nella fattispecie rispetto a ciò che l’Italia faceva in Africa. L’Ai ha un po’ questo ruolo oggi: parliamo di dispositivi addestrati per guardare il mondo e restituirlo a un immaginario collettivo, piuttosto che, come l’ho utilizzato io con audiodescrizioni, generate da dispositivi per persone non vedenti, e che hanno quindi una responsabilità enorme verso chi non può vedere il mondo. Mi interessava creare una connessione tra queste due modalità di rappresentazione. A contrasto alle immagini dell’Istituto Luce e alle audiodescrizioni dell’AI pongo quelle che sono le immagini girate nei miei viaggi e la mia voce, il mio racconto emotivo, per ridefinire la narrazione, offrirne una differente. È come se mostrassi ciò che è stato omesso dalla cinepresa dell’Istituto Luce, come se strabordassi dallo schermo e riportassi un altro tipo di vissuto e di immaginario, iniettando un colore che si scontra con il bianco e nero delle immagini storiche.
L’Italia ha rimosso la vicenda coloniale con i propri sensi di colpa. Che consapevolezza c’è tra i ragazzi delle scuole e nel pubblico di quello che è stato?
Nel mio spettacolo c’è l’idea che l’identità di un Paese è costituita anche da ciò che si sceglie di rimuovere della storia. L’Italia questo problema ce l’ha: non si parla del colonialismo neppure nei testi scolastici. D’altro canto nella stessa comunità eritrea percepisco che c’è una sorta di rimozione di quel periodo. Di qui il desiderio e la necessità di indagare per riempire dei vuoti non solo personali, ma collettivi.
Ci sono riferimenti a un altro tema purtroppo attuale, l’elevato numero di vittime tra i migranti eritrei nel Mediterraneo?
Implicitamente sì, nel momento in cui a quella che certa politica indica come invasione, fatta con barchette di carta e da un numero comunque limitato di persone, si contrappongono le immagini dell’Istituto Luce in cui si vedono le navi che sbarcarono migliaia di soldati per una occupazione concreta dell’Africa orientale.
In questi stessi giorni a Brescia è allestita una mostra dedicata alla Fabbrica dell’impero nella propaganda fascista. Segno che c’è necessità di riflettere su questi temi?
È bene che ci siano iniziative come questa, e mi fa piacere che possa esserci una proposta che faccia in qualche modo da eco alla mia.
Cosa vorrebbe che gli spettatori portassero a casa dal suo spettacolo?
Quella che propongo non è una narrazione lineare, ma tanti piani di visione e di racconto che creano piccoli cortocircuiti. Vorrei generare in ognuno piccoli shock cognitivi attraverso i quali attivare un dubbio, aprire alla possibilità di vedere e di concepire diversamente la realtà. Quella di un soggetto a me molto caro, da cui parto, ma non solo.