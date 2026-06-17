È morto Carlo Ginzburg, maestro della microstoria

Lo storico e saggista figlio dell’intellettuale antifascista Leone e della scrittrice Natalia Ginzburg era nato nel 1939

17 giugno 2026 1 ' di lettura

È morto lo storico Carlo Ginzburg - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Carlo Ginzburg Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...