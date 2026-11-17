Un anno cruciale, segnato dallo scontro frontale tra il regime fascista e l’Azione Cattolica, raccontato attraverso la voce intima, prudente e lungimirante di un giovane sacerdote bresciano destinato a diventare Papa. Alla Biblioteca Ambrosiana nuova tappa della presentazione dell’ultima pubblicazione del carteggio montiniano a cura dell'Istituto Paolo VI; l’'impresa editoriale è giunta al tomo quinto (1931) del secondo volume del – appunto – «Carteggio» (1924-1933) di Giovanni Battista Montini, edito nell’ambito dell’Edizione Nazionale degli Scritti di Paolo VI da Istituto Paolo VI ed Edizioni Studium (a cura di Xenio Toscani, Simona Negruzzo, Cesare Repossi e Maria Paola Sacchi).
La resistenza al fascismo
Il volume raccoglie circa ottocento missive scambiate lungo un dodicennio complesso, che nel 1931 raggiunse il culmine della tensione con la chiusura forzata dei circoli giovanili cattolici e della Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), di cui Montini era all'epoca assistente ecclesiastico nazionale.
Queste lettere rappresentano veri e propri «documenti parlanti» capaci di restituire lo spessore di un antifascismo profondamente radicato – memore anche dell'assalto squadrista alla casa paterna e al quotidiano «Il Cittadino» nel 1922 – ma vissuto con estrema lucidità strategica.
Di fronte alle perquisizioni e ai divieti del regime, la parola d'ordine del futuro Pontefice agli universitari cattolici fu quella di una resistenza culturale e spirituale sintetizzata nell'immagine evangelica del «non spegnere il lucignolo che fuma». Nel fitto dialogo epistolare con il padre Giorgio, con gli amici e con i giovani «fucini», emerge così un Montini che non cede allo scoraggiamento, ma sceglie la via della formazione delle coscienze e della fiducia nella Provvidenza per preparare una classe dirigente libera dal conformismo totalitario.
Il carteggio
A ripercorrere queste pagine e il loro valore storico Marta Margotti dell'Università degli Studi di Torino («Le parole di Montini sono sempre molto attente e misurate, ma il suo convinto antifascismo poteva essere colto molto facilmente dai suoi interlocutori») e monsignor Cesare Pasini, Prefetto emerito della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Quest’ultimo ha ripercorso le lettere più familiari del futuro Papa, traendone aneddoti che raccontano le dinamiche di casa Montini: nella corrispondenza con mamma Giuditta – che scriveva al figlio ogni domenica – ci sono gli aspetti più spicci della vita quotidiana, mentre con il padre Giorgio lo scambio di opinioni riguardava le dinamiche nazionali, sempre con grande attenzione alle parole da entrambe le parti.
Il ringraziamento finale – è l'apprezzamento per il lavoro svolto dal centro studi di Concesio – è arrivato dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che proprio di Montini è uno dei successori alla guida della diocesi ambrosiana.