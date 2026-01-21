La bresciana Arrighini miglior attrice emergente al Premio Duse

Sarà conferita alla bresciana Maria Chiara Arrighini la Menzione d’onore del Premio Eleonora Duse 2025 per la migliore attrice emergente. La 28enne attrice nata e cresciuta nella nostra città condividerà il premio con Giulia Hartfield Di Rienzi, Chiara Ferrara e Beatrice Varzotti, con lei protagoniste dello spettacolo «Wonder Woman» di Antonio Latella e Federico Bellini, passato anche nei teatri della nostra provincia. Nel 2024 Arrighini aveva debuttato alla Mostra del cinema di Venezia, nel film «Quasi a casa» di Carolina Pavone, accanto a Lou Doillon.

Il Premio Eleonora Duse

La 38ª edizione del Premio Eleonora Duse se l’è aggiudicata Milva Marigliano, che nella scorsa stagione ha vestito i panni della Zia Leonie nei «Parenti terribili» di Jean Cocteau con la regia di Filippo Dini, e in questi giorni è sul grande schermo nel film «La grazia» di Paolo Sorrentino, nel ruolo di Coco Valori, critica d’arte amica e confidente del presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo. La cerimonia di premiazione si terrà la sera di lunedì 26 gennaio a Milano, al Piccolo Teatro Grassi.